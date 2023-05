Semaine de la sécurité civile - Se préparer en cas de sinistre : une responsabilité qui commence chez soi

QUÉBEC, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec souligne la tenue de la Semaine de la sécurité civile, qui se déroulera cette année du 7 au 13 mai sous le thème « Ma sécurité, ma responsabilité ».

Comme ce thème l'indique, les citoyens et citoyennes sont les premiers responsables de leur sécurité. C'est pourquoi ils sont invités à se tenir prêts à faire face à tout type de sinistre, notamment en préparant un plan familial d'urgence et une trousse d'urgence à domicile. Tout au long de la semaine, le ministère de la Sécurité publique déploiera une campagne de sensibilisation destinée au grand public, aux municipalités et aux organisations actives en sécurité civile.

Pour l'occasion, les citoyens sont invités à participer aux activités en lien avec la Semaine de la sécurité civile dans leur municipalité et à se renseigner sur les différentes façons de se préparer aux sinistres en consultant le site Québec.ca.

Citation :

« On sait qu'aucune région n'est à l'abri d'une situation d'urgence au Québec, et les conséquences d'un sinistre peuvent grandement perturber notre vie. Je profite donc de la Semaine de la sécurité civile pour rappeler l'importance de se préparer en priorisant notre sécurité et celle de nos proches. C'est le meilleur moyen de garder l'esprit tranquille et de protéger ce qu'on a de plus précieux! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

La sécurité civile est une responsabilité partagée entre le gouvernement du Québec, les municipalités et les citoyens.

Pour le citoyen, la préparation consiste notamment à avoir à la maison une trousse d'urgence qui contient des réserves d'eau potable, de la nourriture non périssable et les articles essentiels pour subvenir à ses besoins pendant trois jours.

Une section du site Web Québec.ca destinée aux relayeurs d'information, dont les municipalités, présente du matériel de promotion de la Semaine de la sécurité civile.

Liens connexes :

Faire son plan familial d'urgence et sa trousse d'urgence

Quoi faire avant, pendant et après une situation d'urgence ou un sinistre

