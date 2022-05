Semaine de la santé mentale : l'Ordre des CRHA propose une série des ressources pour l'accompagnement en milieu de travail

Au cours des dernières années, l'état de santé mentale de la population a été éprouvé et cela demeure une grande préoccupation pour tous. C'est pourquoi l'Ordre a développé ce dossier spécial qui brosse un large portrait de l'enjeu en milieu de travail et rassemble une panoplie de nouvelles ressources concrètes telles que des balados, des articles et des vidéos.

Parmi les sujets abordés, on retrouvera le dépistage des problèmes de santé mentale au travail, les nouvelles obligations par rapport à la protection de la santé psychologique des employés, la promotion et la protection de la santé mentale au travail ainsi que des conseils pour créer un climat propice à la santé psychologique positive.

L'occasion d'aller plus loin

« Les dernières années auront réussi à lever certains tabous entourant la santé psychologique, et cet héritage de la pandémie permet déjà de faire davantage de prévention au sein des milieux de travail. J'invite les organisations à profiter de la Semaine de la santé mentale pour entamer une réflexion sur leurs pratiques de gestion sur lesquelles elles ont un pouvoir direct et qui favorisent le bien-être et le maintien de la productivité, comme la communication, la gestion de la charge de travail, l'autonomie, la flexibilité et la reconnaissance. Mettons enfin l'humain au cœur des affaires », déclare Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

Selon un sondage CROP-CRHA effectué en février dernier, les organisations apparaissent d'ailleurs comme étant sur la bonne voie sur ces aspects. On y apprend notamment que 69 % des travailleurs sont d'avis que l'organisation pour laquelle ils travaillent se préoccupe de la santé psychologique de leurs employés et 67 % que leur supérieur immédiat le fait.

Porté par sa mission de protection du public, il est important pour l'Ordre de continuer de soutenir et sensibiliser les différents acteurs en faveur de milieux de travail sains et inclusifs. C'est dans cet esprit qu'il diffuse ce nouveau dossier spécial.

Consultez le dossier spécial dans le cadre de la Semaine de la santé mentale.

