Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture - Gaz dangereux : attention aux intoxications!

QUÉBEC, le 11 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, qui se déroulera du 15 au 21 mars, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s'associe à l'Union des producteurs agricoles (UPA) et au Réseau de santé publique en santé au travail pour sensibiliser les agriculteurs et agricultrices à l'importance de la prévention des intoxications et des autres accidents liés aux gaz dangereux, et principalement aux gaz de lisier, aux gaz d'ensilage et au monoxyde de carbone.

Chaque année, des intoxications sont causées par ces gaz dans le secteur agricole et peuvent avoir des conséquences très graves, allant jusqu'à la mort. Si les intoxications aux gaz ont parfois des effets qui se manifestent rapidement, dans d'autres cas, ils se font plutôt ressentir quelques heures plus tard. Les travailleurs doivent porter attention à tous les symptômes et consulter en urgence un médecin dès qu'ils soupçonnent une intoxication au gaz.

Quelques actions de prévention à prévoir

Lorsqu'il est question de prévention des risques d'intoxication aux gaz, deux mesures clés s'imposent : la ventilation des lieux et la détection des gaz.

Dans les bâtiments et les locaux, il est important :

de maintenir une ventilation continue pour évacuer les gaz à l'extérieur et à l'écart des aires d'élevage;

d'installer des équipements antidéflagrants dans les locaux où des gaz inflammables peuvent migrer;

de mettre les équipements de production d'ensilage à l'écart pour éviter que les gaz entrent dans les bâtiments.

Dans les espaces clos, il est impératif :

de placer des affiches d'avertissement aux accès des préfosses, des silos, etc.;

de favoriser les opérations faites à partir de l'extérieur;

d'éviter d'entrer dans les silos durant la période de fermentation.

En ce qui a trait au monoxyde de carbone, il est notamment recommandé :

d'opter pour l'utilisation d'appareils munis de moteurs électriques;

de porter sur soi un détecteur de monoxyde de carbone (CO) et d'installer un détecteur de CO dans le bâtiment;

d'assurer un débit minimal de ventilation pour balayer toute l'aire de travail et de circulation.

Pour en savoir plus sur les mesures de préventions liées aux gaz dangereux, consultez le site de la CNESST, à cnesst.gouv.qc.ca/agriculture.

Du contenu sur la prévention dans le domaine de l'agriculture est aussi accessible sur le site de l'UPA : https://www.santesecurite.upa.qc.ca/.

Des activités partout au Québec

Durant la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, ainsi que tout au long de l'année, des ateliers de prévention se tiendront dans toutes les régions du Québec sur les dangers et les risques associés aux gaz en agriculture et, surtout, sur les mesures de prévention à mettre en place pour protéger les employeurs et les travailleurs. Les producteurs et les travailleurs agricoles peuvent obtenir plus d'information en communiquant avec leur fédération régionale de l'UPA.

