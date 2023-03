Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture 2023 - La sécurité avec les véhicules agricoles : du lourd à ne pas prendre à la légère

QUÉBEC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, qui se déroulera du 12 au 18 mars, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s'associe à L'Union des producteurs agricoles (UPA) pour sensibiliser les agricultrices et agriculteurs à l'importance de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les fermes du Québec.

Grâce à l'application des mesures de prévention requises en santé et en sécurité du travail, les entreprises agricoles contribuent à diminuer les accidents qui peuvent survenir lors de l'opération d'équipements motorisés à la ferme.

Un danger à ne pas négliger

L'utilisation de véhicules à la ferme fait partie du quotidien des entreprises agricoles, et ceux-ci représentent un réel danger. Chaque année, ils sont la cause de nombreux accidents dont les conséquences sont souvent mortelles. En effet, au Québec, depuis 2017, on dénombre en agriculture 10 accidents mortels liés à un véhicule, et 174 lésions pour lesquelles l'agent causal principal est un véhicule. Les équipements motorisés au cœur de ces accidents malheureux vont du tracteur de ferme aux chargeurs, en passant par les chariots élévateurs. Ils ne sont donc pas à prendre à la légère.

La formation, les connaissances liées aux équipements, aux tâches et aux dangers, les compétences et la supervision, entre autres, sont indispensables pour assurer la conduite sécuritaire de ces machines volumineuses. L'inspection avant l'utilisation, l'entretien et le remplacement des pièces abîmées sont également des mesures préventives essentielles qui sauvent des vies. Le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment lors de déplacements sur la voie publique, est un autre élément faisant partie intégrante de la sécurité lors de l'opération de véhicules agricoles.

Des activités partout au Québec

La Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture marque le début d'activités de sensibilisation et d'information en prévention qui se dérouleront en cours d'année dans les différentes régions du Québec. Il est possible de s'informer auprès de la fédération régionale de l'UPA pour obtenir plus de détails.

Des outils et de l'information sur la prévention en agriculture se retrouvent sur le site Web de la CNESST (www.cnesst.gouv.qc.ca/agriculture) et le site Santé, sécurité et mieux-être de l'UPA (www.santesecurite.upa.qc.ca).

Citations

« Le travail accompli par la main-d'œuvre agricole est indispensable pour le Québec. Les travailleuses et les travailleurs de ce secteur doivent jongler avec plusieurs défis et réalités qui complexifient incontestablement l'exécution des tâches. C'est pour cela que j'invite nos productrices et nos producteurs à joindre les efforts de prévention déployés par la CNESST et l'UPA afin de poursuivre leur précieux travail de façon sécuritaire. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Les agricultrices et les agriculteurs du Québec travaillent d'arrache-pied dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles et font face à des enjeux économiques de taille. C'est pourquoi la CNESST est fière de soutenir et de prendre part activement aux efforts déployés par l'UPA afin de faciliter et de favoriser la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

« La pérennité de nos entreprises agricoles repose en partie sur notre capacité de travailler dans des milieux sécuritaires. En 2023, pour les productrices et producteurs ainsi que les travailleuses et travailleurs, faisons de la sécurité une promesse à honorer! »

- Paul Doyon, 1er vice-président général de l'Union des producteurs agricoles

