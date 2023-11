Semaine de la prévention de la criminalité 2023 - Des actions concertées pour améliorer la sécurité des citoyens et citoyennes

QUÉBEC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - La Semaine de la prévention de la criminalité (SPC), qui se déroule du 5 au 11 novembre 2023 sous le thème « La concertation en action : pour des milieux de vie plus sécuritaires », a pour objectif de sensibiliser la population en général quant aux différentes facettes de la criminalité et aux multiples conséquences de celle-ci.

Plusieurs municipalités et organisations autochtones et communautaires souhaitant accroître le sentiment de sécurité et réprimer le phénomène de la criminalité participent à la SPC. Elles offriront des activités et fourniront des informations sur les ressources et les services disponibles de même que sur les programmes de financement du ministère de la Sécurité publique.

La SPC montre qu'on accorde une haute importance à la sensibilisation faite auprès des jeunes et des familles. De multiples services et programmes leur sont spécialement destinés, notamment pour les jeunes à risque de délinquance ou ceux qui souhaitent s'en sortir. Au fil du temps, il est souhaité que la SPC devienne un puissant rappel pour que ces jeunes ou leurs proches décident de recourir aux ressources que l'on met à leur disposition.

Citation :

« Notre gouvernement est engagé à prévenir la criminalité, en collaboration avec les partenaires des milieux municipal et communautaire. Nous devons travailler ensemble pour mettre en place des solutions innovantes pour le bien de nos concitoyens et de nos communautés. On doit donner la chance à nos jeunes de faire les bons choix, de choisir leur réussite et leur futur, plutôt que de se laisser emporter dans le cercle vicieux de la criminalité. C'est notamment avec un travail de proximité et en leur offrant d'autres options pour s'occuper de manière constructive et positive qu'on va y arriver. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Pour 2023-2024, le ministère prévoit financer 293 initiatives de prévention avec un budget de près de 35 M$. De nouvelles sollicitations de projets sont à surveiller sur Québec.ca au printemps 2024.





Le 18 septembre dernier, une somme de 1,35 M$ a été annoncée pour le déploiement et la coordination du projet Prévenir et intervenir sur les violences observées sur le territoire (PIVOT). Le projet PIVOT est l'une des initiatives financées par l'entremise de la mesure « Poursuivre la lutte contre la violence armée », pour laquelle le budget 2023-2024 prévoit un montant de 50 M$.





En 2022-2023, près de 30 M$ ont été investis par le ministère dans 291 projets émanant de différents programmes et mesures en prévention de la criminalité. Pour plus d'information, voir la page Aide financière pour les municipalités et les organismes en prévention de la criminalité | Gouvernement du Québec (Québec.ca).





Le Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires (FBCS) du gouvernement fédéral, qui est géré par le MSP, s'adresse aux plus grandes villes du Québec et vise à bonifier et à consolider les offres de services en sécurité urbaine impliquant l'ensemble des acteurs concernés, avec une enveloppe de plus de 40 M$ sur 4 ans.

