Semaine de la prévention de la criminalité 2022 - Des actions concertées pour améliorer la sécurité des citoyens et citoyennes

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, est heureux d'annoncer que la Semaine de la prévention de la criminalité (SPC) se déroulera du 6 au 12 novembre 2022 sous le thème « La concertation en action : pour des milieux de vie plus sécuritaires ». Ce thème met en lumière la complémentarité des actions de prévention menées sur le terrain par les partenaires du ministère de la Sécurité publique (MSP).

La SPC vise à sensibiliser la population québécoise aux pratiques et aux enjeux liés à la prévention de la criminalité. Il s'agit d'une occasion privilégiée de souligner les initiatives locales menées par ceux et celles qui œuvrent dans le milieu policier ou communautaire et qui agissent auprès des populations vulnérables, comme les personnes à risque de délinquance, d'exploitation sexuelle ou d'isolement social.

Différentes activités se dérouleront dans le cadre de cette semaine thématique à travers le Québec, telles que la tenue de kiosques d'information et de séances de sensibilisation du public à la prévention de la criminalité sous toutes ses formes, de même que la diffusion de plusieurs capsules sur les comptes de médias sociaux du MSP.

Citation :

« Je suis heureux de dire que le ministère de la Sécurité publique soutient plusieurs initiatives et programmes en prévention de la criminalité. Toutes ces actions accomplies ont permis de développer une expertise solide dans ce domaine en constante évolution. La prévention de la criminalité est l'affaire de tous, et chaque citoyen a un rôle à jouer. C'est important d'avoir les ressources nécessaires pour réussir. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le soutien aux pratiques innovantes de prévention de la criminalité constitue une composante majeure de l'appui offert par le MSP à ses partenaires. Parmi les activités concertées en cours, soulignons les exemples suivants :

SEXTO : implantation nationale d'un modèle d'intervention dans les cas d'échange non consensuel d'images intimes;



ACTES (activité clinique sur la traite et l'exploitation sexuelle) : développement d'un modèle de prévention du proxénétisme;



Sphères : programme d'interventions concertées pour soutenir les jeunes victimes d'exploitation sexuelle;



Nurrait : nouvelle initiative axée sur les enjeux de dépendance et de santé mentale destinée aux jeunes du Nunavik.





Les stratégies intégrées en sécurité urbaine sont également soutenues par le MSP, à savoir la mise en commun de différentes expertises dans des démarches misant sur la complémentarité des actions, pour faire face à des défis comme la violence armée et l'exploitation sexuelle.





Pour 2022-2023, les investissements du MSP en matière de prévention de la criminalité totalisent 30 M$, soit plus du double de l'année précédente. Ces sommes permettent la réalisation de 325 projets, y compris des initiatives de concertation, de travail de rue, d'intervention et de formation.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur l'aide financière et les programmes d'activités visant à soutenir la prévention de la criminalité, consultez le site de Québec.ca.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook : www.facebook.com/securitepublique/

Twitter : twitter.com/secpubliqueqc

Instagram : instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 418 999-1326; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]