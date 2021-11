Semaine de la prévention de la criminalité 2021 - 20 ans de partenariats pour des milieux de vie plus sécuritaires

QUÉBEC, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Sécurité publique (MSP) tient, du 7 au 13 novembre prochains, la Semaine de la prévention de la criminalité (SPC) sur le thème « 20 ans de partenariats pour des milieux de vie plus sécuritaires ».

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, profite de la vitrine offerte par cette semaine thématique annuelle pour sensibiliser la population et lui faire part des avancées faites par le MSP et ses partenaires en matière de prévention de la criminalité.

Depuis l'adoption en 2001 de la Politique ministérielle en prévention de la criminalité : pour des milieux de vie plus sécuritaires, la mobilisation massive des corps policiers et des milieux communautaires, municipaux et autochtones a permis de faire d'importants progrès.

On observe, notamment, que :

la capacité de joindre les jeunes à risque de délinquance pour leur offrir des services adaptés est accrue;

les partenaires régionaux ont établi des relations de confiance permettant la mise en place d'un continuum de services;

les possibilités de développement d'expertises très pointues croissent et s'adaptent aux différentes réalités;

les ressources humaines, matérielles et médiatiques que l'on consacre à la prévention de la criminalité sont de plus en plus nombreuses.

Voilà quelques-uns des bienfaits de la politique dont on souligne le 20e anniversaire.

Citation :

« Je remercie les différents corps policiers, les intervenants communautaires, municipaux et autochtones, tous les paliers gouvernementaux et, bien sûr, la population du Québec pour leur contribution respective à l'effort que mon ministère déploie afin d'assurer la sécurité publique. Cette année, nous avons tous été éprouvés à différents degrés par la COVID-19, par de trop nombreux cas de violence conjugale et de féminicides, ainsi que par la violence armée dans la région de Montréal, particulièrement. La prévention est l'affaire de tout le monde; je vous invite à participer à la Semaine de la prévention de la criminalité ou à en faire la promotion. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

La SPC a pour objectif de sensibiliser la population à la prévention de la criminalité et de mieux faire connaître les initiatives de ceux qui se consacrent quotidiennement à l'amélioration de la sécurité des citoyens, qu'ils soient policiers ou intervenants communautaires.

Les sommes accordées aux corps policiers, aux municipalités, aux organismes communautaires et aux communautés autochtones par le biais des programmes visant la prévention de la criminalité totalisent plus de 10 M$ annuellement. Les actions mises en place par les partenaires sont essentielles et ont une incidence positive sur la sécurité des milieux de vie.

Afin d'aider ses partenaires dans la prévention de la criminalité, le ministère propose de nombreux programmes de subvention. Les enjeux sont nombreux : violence, délinquance juvénile, sécurité des milieux de vie et exploitation sexuelle n'en sont que quelques exemples.

Une partie des sommes provenant des produits de la criminalité est destinée à financer des projets en prévention de la criminalité. Chaque année, depuis 1999, le MSP remet 1,25 M$ de l'argent ainsi récupéré à des organismes communautaires œuvrant en travail de rue. Ce budget est bonifié de 750 k$ depuis 2017-2018.

En 2020-2021, un nouveau programme a permis de financer des projets visant à prévenir et à combattre la violence liée aux armes à feu et aux gangs en permettant aux jeunes de développer leurs facteurs de protection grâce aux sports, aux arts ou à la culture.

Lien connexe :



https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite.html

