Semaine de la persévérance scolaire - La FPPC-CSQ rend hommage au personnel professionnel

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - En cette Semaine de la persévérance scolaire, la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) tient à souligner le travail essentiel effectué par le personnel professionnel œuvrant directement auprès des étudiantes et des étudiants dans les cégeps et qui a un impact très important sur la persévérance et la réussite scolaires.

La présidente de la FPPC-CSQ, Suzanne Tousignant, tient à profiter de cette semaine spéciale pour mettre en évidence la contribution importante du personnel professionnel dans le cheminement des étudiantes et des étudiants vers la réussite.

« Nul ne peut passer sous silence l'apport essentiel des enseignantes et des enseignants ainsi que celui des conseillères et conseillers pédagogiques répondant à la réussite, des aides pédagogiques individuelles et des conseillères et des conseillers d'orientation dans le parcours académique des cégépiennes et cégépiens. Or, une panoplie de professionnelles et de professionnels apportent également une contribution essentielle à la persévérance et à la réussite scolaires », rappelle la présidente de la FPPC-CSQ.

Des services qui font une différence

Cette dernière ajoute que la qualité des services offerts aux étudiantes et aux étudiants est un élément incontournable lorsque l'on parle de persévérance et de réussite.

« Que l'on pense aux étudiantes et aux étudiants en situation de détresse psychologique, celles et ceux éprouvant des problèmes d'anxiété, ou encore en situation de handicap, en situation financière précaire, voilà autant d'exemples de la variété des besoins qui sont soutenus par le personnel professionnel et qui influencent la réussite », affirme la présidente, Suzanne Tousignant.

Autres interventions importantes

La présidente de la FPPC-CSQ ajoute que les conseillères et les conseillers à la vie étudiante sont le lien indéfectible entre la persévérance scolaire et l'engagement de l'étudiante et de l'étudiant dans son milieu.

En terminant, la leader syndicale tient également à souligner le rôle des conseillères et des conseillers à la vie étudiante qui ont également un impact positif sur la persévérance et la réussite scolaires. « Les recherches démontrent que l'engagement personnel dans les activités sportives, sociales, culturelles, environnementales et communautaires a un impact positif sur la construction identitaire si importante à cette étape charnière pour un jeune qu'est le passage au cégep. Le puissant lien affectif qui en découle a manifestement un impact positif sur la persévérance scolaire », conclut Suzanne Tousignant.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente les deux tiers du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 1 300 professionnelles et professionnels répartis dans 35 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

