Semaine de la canne blanche - « Préservons, pérennisons, valorisons et développons l'expertise québécoise en réadaptation en déficience visuelle »

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) appelle, pour l'édition 2020 de la Semaine de la canne blanche, à préserver, pérenniser, valoriser et développer l'expertise québécoise en réadaptation en déficience visuelle.

Le RAAQ et les associations qui en sont membres sont préoccupés par la perte d'expertise du secteur public en ce qui concerne les technologies adaptées permettant d'améliorer l'autonomie et la participation sociale des personnes en situation de handicap visuel.

À l'heure actuelle, plusieurs d'entre elles n'obtiennent pas le soutien nécessaire pour répondre adéquatement à leurs besoins en réadaptation. Ces personnes ne savent pas toujours comment utiliser leurs appareils ou les aides qui leur ont été attribuées, ou renoncent même à se procurer des appareils qui pourraient leur faciliter la vie, faute de formation appropriée. Certains usagers doivent également faire appel aux organismes communautaires ou au secteur privé pour obtenir des formations sur l'utilisation de base des aides attribuées.

Pour marquer le coup, plusieurs membres du RAAQ ont transmis une lettre aux directions des CISSS et des CIUSSS afin de les sensibiliser à l'importance d'offrir une formation continue aux intervenants. Le regroupement publie également une lettre d'opinion afin de porter cette problématique à l'attention de la population.

« Nous croyons essentiel de préserver, pérenniser, valoriser et développer l'expertise québécoise en réadaptation en déficience visuelle, fait valoir Francine David, présidente du RAAQ. Pour ce faire, offrons de la formation continue aux intervenants en réadaptation afin qu'ils et elles puissent bien accompagner les personnes en situation de handicap visuel dans leur apprentissage des nouvelles technologies. »

Dans l'immédiat, le RAAQ appelle le ministère de la Santé et des Services sociaux et les directions des CISSS et des CIUSSS à s'assurer que les intervenants de tous les centres de réadaptation soient formés pour soutenir les usagers dans l'utilisation de base des aides visuelles attribuées ainsi que des outils d'accessibilité inclus dans les appareils grand public que sont les téléphones intelligents.

La semaine québécoise de la canne blanche a lieu cette année du 2 au 8 février 2020. Il s'agit d'une occasion de sensibilisation aux défis rencontrés quotidiennement par les personnes aveugles et malvoyantes au Québec.

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine. Notre fédération représente 21 associations travaillant avec les personnes en situation de handicap visuel partout au Québec.

