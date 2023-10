Semaine de l'accès à la justice au Canada 2023 : 10e anniversaire des objectifs de développement en matière de justice du Canada

TORONTO, le 20 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la quatrième édition annuelle de la Semaine nationale de l'accès à la justice, qui se tiendra du 23 au 27 octobre, des programmes s'adressant aux professionnels juridiques, à des employés de communautés et du secteur de la justice et à des membres du public seront offerts en collaboration avec la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario et la Saskatchewan. Le thème de cette année est axé sur le 10e anniversaire des objectifs de développement en matière de justice du Canada. Les provinces du pays célèbreront les progrès réalisés pour promouvoir l'accès à la justice et évaluer le travail qui reste à faire pour continuer à lever les obstacles systémiques, pour innover et pour assurer un système de justice équitable, efficace et accessible à toutes et à tous.

Les évènements nationaux prévus sont notamment les suivants :

Conférences McKercher sur le droit de la famille : La vision des Autochtones sur leur territoire doit prévaloir

Évaluation des besoins juridiques de la Saskatchewan

L'accès à la justice en français : un monde à découvrir

Favoriser une communauté juridique axée sur l'accès à la justice : Introduction

Perception des personnes bispirituelles et trans sur les acteurs du droit

Avons-nous atteint nos objectifs? Réflexions sur les progrès de l'accès à la justice et l'obligation d'améliorer l'accès à la justice au Manitoba

Répondre aux besoins juridiques de tous les jours : point de vue sous l'angle de la Colombie-Britannique

Faire appliquer les décisions concernant la pension alimentaire

Équité raciale, sensibilisation juridique et accès à la justice

Lancement du livre Creating a seat at the table à Saskatoon

Accès à la justice en droit de la famille et s'y retrouver dans un dossier lorsqu'on se représente soi-même.

Pour en savoir plus et s'inscrire à des évènements nationaux et locaux prévus tout au long de la semaine, visitez le calendrier sur le site Web du TAG.

Outre ces évènements nationaux, chaque province participante offrira une gamme d'activités locales, y compris des séminaires de sensibilisation juridique gratuits pour les membres du public destinés à répondre à des questions juridiques de tous les jours et à informer les participants des ressources juridiques pertinentes. Pour connaitre les horaires des programmes locaux et les modalités d'inscription, consultez les liens ci-dessous :

Les programmes sont gratuits. Cependant, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance. Un agrément de formation professionnelle continue (FPC) pour les professionnels du droit peut être accordé pour certaines des séances.

La Semaine de l'accès à la justice est l'occasion pour les professionnels du droit, les partenaires du secteur de la justice communautaire et les membres du public de tout le Canada de découvrir de nouvelles initiatives, d'entrer en contact avec divers partenaires et de revisiter des questions essentielles d'accès à la justice sous différents angles.

Citations

« Il est essentiel que ceux d'entre nous qui travaillent dans les secteurs du droit et de la justice collaborent pour faciliter un meilleur accès à la justice pour tous les Canadiens et Canadiennes. La Semaine nationale de l'accès à la justice est une occasion unique de réunir des professionnels du droit, des collègues du secteur de la justice, des universitaires, des prestataires de services et des membres du public de tout le pays. Elle met l'accent sur l'accès à la justice et amorce les discussions sur les obstacles actuels et les solutions possibles. »

- Trésorière Jacqueline Horvat, Barreau de l'Ontario

« L'évènement de cette année, la huitième Semaine annuelle de l'accès à la justice en Saskatchewan, met l'accent sur l'inclusivité et le changement fondé sur des données et vise à laisser s'exprimer de nouvelles personnes d'horizons différents et à souligner des initiatives consistant à améliorer la justice au profit des habitants de la Saskatchewan. »

- Create Justice et Law Society of Saskatchewan, coanimateurs de la Semaine de l'accès à la justice en Saskatchewan

« Au nom du comité de planification du Manitoba, j'ai le plaisir d'inviter les membres du public à se renseigner sur l'accès à la justice dans le contexte de la langue française, de l'équité raciale et de l'accessibilité des services juridiques, ainsi que sur les obligations des organes de règlementation de la profession juridique pour servir ce besoin important. Rendre la loi accessible et transparente pour le public est de la plus haute importance pour toutes nos organisations. »

- Natasha Brown, administratrice d'Access to Justice and Community Engagement à la faculté de droit de l'Université du Manitoba

« L'année 2023 marque le 10e anniversaire de l'établissement des objectifs de développement en matière de justice (ODJ). Cette année, la présentation de la Semaine nationale de l'accès à la justice du Comité d'action s'articule autour de l'ODJ no 6 intitulé "Se donner les moyens". Notre panel explore comment une meilleure compréhension des opinions et des expériences des étudiants et des jeunes professionnels en droit concernant l'accès à la justice pourrait aider à déterminer les priorités dans l'ensemble du secteur de l'accès à la justice, notamment au sein du Comité d'action, à cette période critique. »

- Ashley Major, stratège, Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale

« En Colombie-Britannique, depuis 2015, un réseau collaboratif composé des parties prenantes du secteur de la justice et de celles possédant une expérience en tant qu'utilisatrices s'est développé et étendu. Notre vision est "un système de justice axé sur la population qui améliore le bienêtre de ses participants". Nous avons créé six objectifs tirés de cette vision ainsi que l'initiative Transform the Family Justice System Collaborative pour nous donner des domaines concrets dans lesquels apporter des changements et évaluer ceux-ci en matière d'accès à la justice civile et familiale. Nous avons hâte de raconter nos réussites et nos difficultés à nos interlocuteurs de partout au Canada par l'intermédiaire d'un webinaire sur les besoins juridiques et les innovations appropriées pendant la Semaine de l'accès à la justice. »

- Tina Parbhakar, coordonnatrice stratégique, Access to Justice BC (A2JBC)

Site Web : https://www.objectifsdelaccesalajustice.ca/

Lien aux activités A2J : https://www.objectifsdelaccesalajustice.ca/evenements

