L'accès à la justice compte : se fonder sur les données pour répondre aux besoins juridiques de la population canadienne

TORONTO, le 19 oct. 2022 /CNW/ - La troisième édition annuelle de la Semaine nationale de l'accès à la justice se déroule du 24 au 28 octobre et offre des programmes destinés aux professionnels du droit, aux travailleurs du secteur communautaire et de la justice ainsi qu'aux membres du public en collaboration avec l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan. Le thème de cette année explore les données qualitatives et quantitatives dont dispose actuellement le secteur de la justice, les données qui devraient être recueillies et la façon dont elles peuvent être utilisées pour comprendre les besoins juridiques des Canadiens et des Canadiennes et y répondre.

Voici les activités nationales (notez que ces séances se déroulent en anglais) :

Outre ces activités, chaque province participante offrira une gamme d'activités locales, y compris des séminaires de sensibilisation juridique gratuits pour les membres du public, destinées à répondre à des questions juridiques de tous les jours et à informer les participants des ressources juridiques pertinentes. Pour connaitre les horaires des programmes locaux et les modalités d'inscription, consultez les liens ci-dessous :

Les programmes sont gratuits ; cependant, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance. L'agrément de formation professionnelle continue (FPC) pour les professionnels du droit sera accordé pour certaines des séances.

La Semaine de l'accès à la justice est l'occasion pour les professionnels du droit de tout le Canada de découvrir de nouvelles initiatives, d'entrer en contact avec divers partenaires et de revisiter des questions essentielles d'accès à la justice sous différents angles.

Citations :

« Il est essentiel que ceux d'entre nous qui travaillent dans les secteurs du droit et de la justice collaborent pour faciliter un meilleur accès à la justice pour tous les Canadiens et Canadiennes. La Semaine nationale de l'accès à la justice est une occasion unique de réunir des professionnels du droit, des collègues du secteur de la justice, des universitaires, des prestataires de services et des membres du public de tout le pays. Elle met l'accent sur l'accès à la justice et donne lieu à des discussions sur les obstacles actuels et les solutions possibles. »

- Trésorière Jacqueline Horvat, Barreau de l'Ontario

« Un système de justice accessible, égal et efficace pour tous est la clé d'une démocratie saine, et nous sommes heureux d'explorer, avec nos partenaires de partout au Canada, les enjeux critiques qui touchent le système de justice, et de célébrer les organisations qui se consacrent à la résolution de ces défis et à l'amélioration de l'accès pour tous les Canadiens et Canadiennes ».

- Amanda Lindberg, présidente, Association du Barreau canadien - Alberta

« Les gens doivent pouvoir accéder aux services et aux professionnels qui peuvent les aider à résoudre leurs problèmes juridiques. La recherche en cours en Colombie-Britannique et dans tout le Canada aidera les gouvernements, les tribunaux et les prestataires de services juridiques privés à améliorer l'accès à ces services et aux professionnels. La section de la Colombie-Britannique de l'Association du Barreau canadien est fière de participer à la Semaine de l'accès à la justice au Canada. »

- Aleem Bharmal, c.r., président, Association du Barreau canadien, Colombie-Britannique

« Au nom du comité de planification du Manitoba, j'ai le plaisir d'inviter les membres du public à se renseigner sur la collecte de données, les cliniques juridiques, les modèles de services juridiques alternatifs et les méthodes alternatives de résolution des conflits. Rendre la loi accessible et transparente pour le public est de la plus haute importance pour toutes nos organisations. »

- Natasha Brown, coordonnatrice de l'accès à la justice au Barreau du Manitoba

« Les récentes modifications apportées à la Loi sur le divorce et l'interprétation de la jurisprudence ont jeté un peu de lumière sur un domaine du droit de la famille qui méritait depuis longtemps qu'on s'y attarde. Cette table ronde est une excellente occasion de discuter de certaines innovations de l'accès à la justice qui visent à renforcer la capacité à traiter la violence familiale dans les tribunaux de la famille. »

- Ilana Luther, Access to Justice & Law Reform Institute, Nouvelle-Écosse

« Pour résoudre des problèmes complexes et systémiques comme l'accès à la justice, il faut des approches créatives et collaboratives suivies et mesurées. Au cours de la troisième Semaine nationale de l'accès à la justice, nous nous réunissons dans l'ensemble du Canada pour penser à la manière dont les données et les stratégies de conception ont été et peuvent être utilisées pour améliorer et réformer le système de justice de manière coordonnée et collaborative. »

- Brea Lowenberger, coordonnatrice de l'accès à la justice et de CREATE Justice, Saskatchewan

