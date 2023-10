TORONTO, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Ce matin, la huitième Semaine annuelle de l'accès à la justice de l'Ontario (23-27 octobre) a commencé par une cérémonie de l'aube menée par l'ainé Anishinaabek Myeengun Henry, marquant le début d'une semaine de séances de formation destinées à faire tomber les obstacles à l'accès à la justice.

Cette année, avec les partenaires nationaux, la Semaine de l'accès à la justice offre des ateliers interactifs en personne et en ligne, des discussions et des séminaires pour célébrer les progrès faits au chapitre de l'accès à la justice et évaluer le travail qui reste à faire. Cette semaine sera surtout l'occasion de créer des engagements qui ont du sens et d'élaborer des plans d'action pour les dix prochaines années afin de continuer à lever les obstacles systémiques, d'innover et d'assurer un système de justice juste, efficace et accessible à toutes et à tous.

« La mission du Barreau est de faciliter l'accès à la justice pour la population de l'Ontario et la Semaine de l'accès à la justice est très importante à cette fin, a déclaré la trésorière du Barreau Jacqueline Horvat. Non seulement elle met en lumière la complexité de cette question, mais elle engage les professionnels du droit et les partenaires du secteur de la justice dans une réflexion sur leurs rôles pour offrir des solutions permettant à la population de l'Ontario d'accéder plus facilement aux conseils et aux services juridiques dont elle a besoin. Enfin, cette semaine est consacrée à trouver des moyens de placer les citoyens au cœur du processus juridique », ajoute Me Horvat.

La Semaine de l'accès à la justice 2023 propose des programmes solides pour les juristes, les membres du public et les travailleurs du secteur de la justice. Notons entre autres des discussions sur le racisme systémique et la marginalisation dans le secteur juridique, comment créer et mettre en œuvre l'humilité et l'empathie culturelles, les difficultés constantes que rencontrent les femmes dans les professions juridiques et les répercussions des audiences virtuelles postpandémie.

La Semaine de l'accès à la justice 2023 souligne non seulement l'importance de comprendre les besoins directs des personnes qui utilisent le système, mais elle propose aussi aux membres du public des séances d'information gratuites. C'est là pour eux une occasion de se familiariser avec le système de justice et d'en connaitre un peu plus sur leurs droits.

Les programmes comprennent notamment :

Collaboration entre parajuristes et avocat(e)s- 23 octobre à 18 h.

Droits linguistiques en Ontario : Services en français et modernisation de la Loi sur les langues officielles - 25 octobre à 13 h.

: Services en français et modernisation de la - 25 octobre à 13 h. Clinique d'information juridique gratuite du Programme de pratique du droit de l'Université d' Ottawa - 25 et 26 octobre de 9 h à 16 h.

- 25 et 26 octobre de 9 h à 16 h. Réponses aux questions juridiques de tous les jours - 26 octobre à 17 h.

Consultez le site Web du TAG pour avoir plus de renseignements sur la programmation de la semaine.

Les professionnels du droit de partout au Canada et les membres du public et de médias sont invités à assister gratuitement à ces activités. De plus, la plupart des séances destinées aux juristes sont agréées pour la FPC. Les places étant limitées, vous devez vous inscrire à l'avance.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est présentée par TAG : le Groupe d'action sur l'accès à la justice en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et ses partenaires du secteur de la justice. Le Barreau a créé le TAG en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans le secteur de la justice. Avec l'appui du Barreau de l'Ontario et de la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec de nombreux intervenants du secteur de la justice pour créer des solutions sensées et axées sur le public afin de favoriser le changement systémique. Lire la fiche d'information.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Vous pouvez télécharger les photos de la cérémonie de l'aube d'aujourd'hui et le rouleau B à partir de la salle de presse du Barreau.

