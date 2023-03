Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances (SACR) - « L'accueil humain des personnes réfugiées et migrantes »

MONTRÉAL, le 17 mars 2023 /CNW/ - Créée en 1999 pour souligner le 21 mars, la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale en 1966, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances (SACR) met de l'avant depuis plus de vingt ans, une panoplie d'activités qui contribuent à favoriser la lutte contre les différentes formes que peut emprunter l'intolérance dans notre société.

Considérant la forte demande des demandeurs d'asile et les défis que peuvent rencontrés ces personnes, le Centre international de documentation et d'information haïtienne et afrocanadienne (CIDIHCA) a décidé que la thématique 2023 porterait sur l'accueil humain des personnes réfugiées et migrantes, prise Deux. Ainsi, le CIDIHCA souhaite sensibiliser les Québécoises et Québécois de toute origine à bien accueillir les personnes réfugiées et migrantes.

Le Centre international de documentation et d'information haïtienne et afrocanadienne dans le cadre de La SACR coordonne plusieurs actions et activités organisées par un grand nombre d'organismes d'un peu partout au Québec et même dans d'autres provinces canadiennes. Il s'agit notamment d'expositions, tables rondes, conférences, ateliers, débats, rencontres interculturelles, activités artistiques. Le public peut consulter ces activités sur le site internet de la SACR : www.sacr.ca

Le lancement de cette 24e édition de la SACR aura lieu le 21 mars 2023 à l'Hôtel de Ville de Montréal de 17 h 30 à 18 h 30 (155, Notre Dame Est, Montréal). Les activités et événements de la SACR se dérouleront partout au Québec du 21 au 31 mars.

Citations :

« Je suis particulièrement sensible à la thématique 2023 de la Semaine d'actions contre le racisme et l'égalité des chances (SACR). "L'accueil humain des personnes réfugiées et migrantes" traduit bien les défis rencontrés par nos nouveaux arrivants dans leur parcours d'immigration. Je salue les communautés d'accueil du Québec qui se mobilisent afin de faciliter l'intégration de ces personnes immigrantes. Bravo à tous nos partenaires pour leurs efforts et leur travail qui contribuent à aider notre société à être plus inclusive. J'invite tout le monde à participer aux activités de la SACR dans toutes les régions du Québec ! »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Le principe d'égalité est précieux et cher à notre gouvernement, comme à la société québécoise. La Semaine d'actions contre le racisme est un moment important et une occasion pour réfléchir, agir et rassembler. Construire une société sans racisme est un projet rassembleur auquel tout un chacun peut contribuer. Je salue tous les partenaires ayant collaboré à l'élaboration d'une programmation riche et variée, et j'invite la population à prendre part aux activités présentées durant la semaine. Elles ont toutes un apport positif à la lutte contre le racisme et elles proposent des occasions de renforcer notre volonté de mieux vivre ensemble, dans le respect et l'ouverture d'esprit. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je félicite le comité organisateur et les partenaires de cet événement majeur de sensibilisation qui font un travail remarquable depuis maintenant 24 ans. Ce travail de fond ouvre la société québécoise et montréalaise à de nouvelles perspectives, qui prennent en compte les nouvelles réalités migratoires qui se déploient partout dans le monde. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à participer en grand nombre aux activités offertes tout au long de la Semaine. À la Ville de Montréal, nous sommes fermement engagés à lutter contre le racisme et les discriminations systémiques et à transformer l'appareil municipal pour le rendre plus juste et inclusif. Un changement de culture important s'opère actuellement à Montréal. Nous travaillons au quotidien pour offrir une métropole sécuritaire, où toutes et tous peuvent s'accomplir et vivre dignement. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

La SACR ne saurait exister sans la participation financière des gouvernements du Canada (PCH) et du Québec (MIFI) ainsi que de la Ville de Montréal, de la CSN et du CIDIHCA.

SOURCE Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances (SACR)

Renseignements: Pour toutes les demandes des médias : Frantz Voltaire, Président de la SACR, [email protected], (514) 627-5956; Samira Laouni, coordonnatrice de la SACR, [email protected], (514) 961-6859