La Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances (SACR) : 21 au 31 mars 2025

Plus de 60 événements en ligne et en personne mettront en valeur la diversité interculturelle et l'expression artistique

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - Les membres de la communauté et les leaders de tous les horizons sont invités à se plonger dans une vaste série d'événements en ligne et en personne pour la vingt-sixième édition de la « Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances (SACR) » qui se déroulera du 21 au 31 mars. Le lancement aura lieu le vendredi 21 mars à 13h30 à l'hôtel de ville de Montréal (275, rue Notre-Dame Est, Montréal entrée de la Place Vauquelin).

La thématique de cette 26e édition de la SACR : « Le Québec, terre d'accueil ? Défis et solutions pour une société sans racisme ».

La SACR présente plusieurs initiatives et activités à travers le Québec qui incluent des partenariats avec plusieurs villes, des institutions académiques et des groupes de la société civile. Plus de vingt événements sont prévus dans de multiples villes du Québec. Ces événements comprennent des expositions, des tables rondes, des conférences, des ateliers, des débats, des collaborations interculturelles et des activités artistiques.

Pour construire une société prospère, vivante et dynamique, il faut cultiver des relations avec tous les membres de la société québécoise, a déclaré Samira Laouni, coordinatrice de la SACR. « Nous avons peut-être diverses origines, mais notre force collective réside dans notre diversité culturelle, et c'est notre amour profond pour le Québec qui nous rassemble tous. »

Il y aura une forte composante artistique et éducative, y compris des allocutions de Alia Hassan-Cournol, membre du comité exécutif de la Ville de montréal, de Roselyne Mavungu, directrice générale du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, de Laurence Guénette, porte-parole de la Ligue des droits et libertés, de Myrlande Pierre, Vice Présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ainsi que des remarques de leaders de la communauté, y compris Samira Laouni et Frantz Voltaire.

La SACR atteint ses objectifs en réunissant différents groupes par le biais d'initiatives en matière d'éducation, de dialogue et de réconciliation.

Cet évènement est rendu possible grâce au soutien financier de Patrimoine Canadien, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ainsi que celui de la Ville de Montréal et de la CSN.

Le comité organisateur de la SACR vous invite chaleureusement à participer aux activités prévues pour cette édition 2025. Joignez-vous à nous et contribuez à faire de cette semaine un moment historique de prise de conscience et de changement pour un Québec plus juste et plus inclusif.

QUI : Alia Hassan-Cournol, Roselyn Mavengu, Laurence Guénette, Myrlande Pierre, Frantz Voltaire et Samira Laouni.

QUOI : Lancement de la 26e édition de la SACR.

OÙ : Hôtel de ville de Montréal (275, rue Notre-Dame Est, Montréal entrée de la Place Vauquelin).

QUAND : Vendredi 21 mars 2025, à 13 h 30 HE.

POURQUOI : La SACR cherche à servir d'événement fédérateur en offrant une programmation captivante et diversifiée qui implique des partenariats avec plusieurs organismes et militants à travers le monde. La programmation comprend également des cérémonies commémoratives, des débats d'experts et des projets artistiques.

À propos de la SACR :

La Semaine d'actions contre le racisme (SACR) a été créée en 1999 pour célébrer la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, qui a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1966.

