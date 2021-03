WENDAKE, QC, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année le 21 mars. Depuis 22 ans maintenant, la semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité est mise en place chaque année, afin de mobiliser la population sur ces enjeux cruciaux.

En cette journée de lancement de la SACR, l'APNQL rappelle que l'intolérance est encore bien présente à l'égard des Premières Nations au Québec. Le racisme systémique est bel et bien incrusté dans divers services publics et deux incidents médiatisés récemment à Joliette nous l'ont encore mis en lumière dans le système de santé.

Dans l'objectif d'enrayer la discrimination et le racisme, l'APNQL a aussi mis en œuvre un plan d'action à l'automne dernier. Les chefs souhaitaient interpeller les Québécois et les Québécoises à construire et à renouveler leur relation mutuelle dans un esprit d'ouverture et de respect envers l'autre. « L'APNQL mise sur une meilleure connaissance entre le Québec et les Premières Nations, dans le but d'éliminer les préjugés et la méfiance trop longtemps entretenus dans notre histoire commune », affirme Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

Les avancées sont prometteuses, mais il reste énormément de travail à faire pour atteindre une égalité des droits pour tous au Québec. La pandémie actuelle a d'ailleurs exacerbé des inégalités à bien des égards et, malheureusement, la race, la couleur et l'origine de certains d'entre nous en demeure un facteur déterminant. La Semaine d'actions contre le racisme constitue donc un moment privilégié pour réfléchir à un mieux-vivre ensemble, exempt de racisme et qui soit respectueux des différences. Comme société, on se doit de développer des mesures inclusives afin de favoriser un rapprochement entre tous; toute origine confondue. La lutte contre le racisme concerne tout le monde!

Le Plan d'action de l'APNQL est disponible sur notre site www.apnql.com

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe les 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Renseignements: Source : Alain Garon, [email protected], Conseiller aux communications, Cell. : 418 254-4620

Liens connexes

http://apnql.com