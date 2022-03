« L'accueil des réfugié.e.s et des migrant.e.s au Québec »

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances (SACR), dont le thème cette année en a été L'accueil des réfugiés et des migrants au Québec, se terminera ce jeudi 31 mars. L'événement majeur en a été le grand colloque réunissant M. François Crépeau, M. Jean-Claude Itard et Mme Marjorie Villefranche.

Deux grands prix de la SACR 2022 seront décernés lors de cette cérémonie de clôture :

à Mme Mélissa Mollen Dupuis pour son partage des enjeux des cultures autochtones avec les Québécois.es., ainsi que son combat pour éliminer toute discrimination, en particulier par son rôle dans le mouvement Idle No More;

à M. Aly Ndiaye (Webster) pour avoir, en tant qu'historien, fait connaître la présence afro-descendante dans notre société, et, en tant qu'artiste, avoir véhiculé un message d'inclusion qui séduit le public, en particulier jeune.

Les deux récipiendaires nous feront l'honneur de recevoir leur prix en personne en présence de :

Mme Jennifer Maccarone , porte-parole en matière de diversité et d'inclusion;

, porte-parole en matière de diversité et d'inclusion; M. Philippe-André Tessier , président - Commission des droits de la personne et de la jeunesse;

, président - Commission des droits de la personne et de la jeunesse; M. Neal Santamaria , directeur Québec - Fondation canadienne des relations raciales;

, directeur Québec - Fondation canadienne des relations raciales; Mme Affine Lwalalika , conseillère de la Ville de Longueuil , responsable du dossier relations interculturelles;

, conseillère de la , responsable du dossier relations interculturelles; M. Younes Boukala , conseiller d'arrondissement à Lachine ;

, conseiller d'arrondissement à ; M. Thierry Tulasne, coordonnateur programme Engagement citoyen, LOJIQ.

De plus, lors de cette occasion, les participants pourront visionner les vidéos de M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et de M. Alexandre Boulerice, chef-adjoint du Nouveau Parti démocratique.

La soirée se terminera par une prestation par Webster et d'un groupe interculturel de musiciens.

Cette cérémonie de clôture aura lieu le jeudi 31 mars à 17 heures, au

Centre St-Pierre, salle 200

1212, rue Panet, Montréal (Station de métro Beaudry)

Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de ce «5 à 7» de clôture.

Cette cérémonie sera diffusée en direct sur Facebook et Zoom, dont voici les liens :

https://www.facebook.com/www.sacr.ca/

https://us02web.zoom.us/j/87560614100?pwd=VzVnZlV1Rnprd1Y5VTNuWklTKzJ3QT09

Comme chaque année, plusieurs activités, axées sur le construire-ensemble, ont été offertes par des organismes très variés. Vous pouvez consulter la rediffusion sur notre site web: sacr.ca/calendrier

La SACR 2022 est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec; Patrimoine canadien; Ville de Montréal; CIDIHCA et CSN.

Renseignements: Personnes-ressource : Samira Laouni, coordonnatrice SACR-2022, [email protected], (514) 961-6859 ; Frantz Voltaire, président SACR, [email protected], (514) 627-5956