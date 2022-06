GATINEAU, QC, le 10 juin 2022 /CNW/ - « Alors que les célébrations de la Semaine canadienne de l'environnement se terminent, ce que nous gardons en tête, c'est que nous n'avons qu'une seule Terre. Des monts Torngat dans la péninsule du Labrador à Haida Gwaii dans l'océan Pacifique, en passant par la pointe Pelée dans le lac Érié, le parc national des Prairies en Saskatchewan jusqu'à Iqaluit au Nunavut, les richesses du Canada apportent une contribution de premier plan à la santé et à la biodiversité de la planète. Lorsque nous protégeons l'environnement au Canada, nous améliorons la situation dans le monde.

« Cette année marque un jalon pour la communauté de l'environnement, car nous célébrons le 50e anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de 1972, qui est considérée comme la première réunion internationale sur l'environnement. Aujourd'hui, le Canada joue un rôle de premier plan pour faire avancer la protection de l'environnement.

« La Semaine canadienne de l'environnement se veut la célébration annuelle des mesures que nous prenons pour protéger l'environnement. Elle est également l'occasion de réfléchir à la manière dont nous traitons notre planète. Cette semaine, Environnement et Changement climatique Canada a annoncé d'autres mesures visant à préserver la nature, à lutter contre les changements climatiques et à réduire la pollution partout au pays. Nous avons créé un Comité consultatif sur la nature, nous avons annoncé un montant de 11,3 millions de dollars pour soutenir la conservation de la biodiversité dans les zones tampons des réserves de biosphère dans l'ensemble du Canada et nous avons modifié un règlement afin de mieux protéger les oiseaux migrateurs dans tout le pays. Nous avons révélé une autre entreprise gagnante du Défi canadien d'innovation sur les plastiques, qui mettra au point une option durable pour délaisser les emballages de plastique. Sur le plan des changements climatiques, nous avons déposé notre règlement définitif visant à établir un système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre afin de créer des incitatifs basés sur un marché pour accroître les réductions d'émissions, et nous avons actualisé et élargi notre protocole de coopération avec la Californie, qui permettra au Canada de créer un cadre qui régira les priorités partagées, comme la réduction de la pollution, l'adaptation aux changements climatiques et la conservation de la nature.

« Pour compléter nos actions, Ressources naturelles Canada a annoncé plus de 2,4 millions de dollars de financement dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres, qui contribue à la lutte contre les changements climatiques tout en atteignant des objectifs clés en matière de biodiversité et de conservation et en soutenant le bien-être des collectivités. De plus, le Ministère a félicité les chefs de file de l'efficacité énergétique lauréats des prix ENERGY STAR Canada de 2022, a annoncé du financement pour de les bornes de recharge de véhicules électriques en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, et a célébré l'inauguration officielle d'un immeuble canadien construit en utilisant efficacement les ressources forestières canadiennes à l'aide de systèmes de construction à faibles émissions de carbone. De son côté, Pêches et Océans Canada a annoncé l'octroi de 2,1 millions de dollars pour financer huit projets de sciences océaniques dans l'ensemble du pays et a dévoilé la création du refuge marin des canyons orientaux au large de la Nouvelle-Écosse, ce qui rapproche le Canada de son objectif visant à conserver 25 p. 100 des océans du pays d'ici 2025, et 30 p. 100 d'ici 2030. Le Ministère a également publié un rapport sur l'état des écosystèmes marins de l'océan Pacifique canadien, qui donne un aperçu de la santé de l'océan Pacifique du Canada et révèle nos connaissances sur les nombreux facteurs qui l'influencent.

« Les jeunes Canadiens ont également été mis à l'honneur pour leur rôle dans la lutte contre les changements climatiques et la pollution. Il y a quelques jours, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, en partenariat avec Les Petits Inventeurs, a annoncé les six gagnants de la Mission : Protégeons nos océans - Minidéfis. Les six inventions gagnantes ont été construites et présentées le 8 juin lors de l'Odyssée des sciences 2022. Les inventeurs pourraient être mis en vedette dans la Revue canadienne d'expo-sciences.

« De plus, il est très pertinent que la Semaine canadienne de l'environnement se tienne au cours du Mois de l'histoire autochtone, puisque les Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada sont depuis longtemps les gardiens de l'environnement et des collaborateurs essentiels pour protéger la nature, préserver la biodiversité et combattre la crise climatique. Merci à tous pour vos contributions, passées et présentes.

« Enfin, j'aimerais reconnaître et remercier les Canadiens de toutes les régions et de toutes les générations pour le véritable effort collectif déployé sans relâche pour préserver la beauté naturelle du Canada. Bien que cette semaine consacrée à la nature tire à sa fin, j'invite toute la population canadienne à en apprendre plus sur les avantages d'avoir un environnement propre et à continuer de célébrer notre planète, car nous n'avons qu'#UneSeuleTerre. »

