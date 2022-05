74 % des professionnels qui ont des horaires flexibles ont présentement de plus longues heures de travail qu'avant la pandémie

45 % des employés hésitent à discuter d'épuisement professionnel avec leur patron

TORONTO, le 10 mai 2022 /CNW/ - L'épuisement professionnel est un problème croissant pour de nombreux travailleurs, y compris ceux qui bénéficient d'horaires flexibles, selon de nouvelles recherches menées par Robert Half, cabinet de solutions en gestion des talents offrant également des services-conseils aux entreprises. Dans un sondage mené auprès de plus de 500 professionnels au Canada, 38 % des répondants ont dit se sentir plus épuisés maintenant qu'il y a un an. Les résultats sont semblables à ceux d'un sondage mené en 2021, ce qui indique qu'il faut faire davantage pour appuyer la santé mentale et le bien-être des employés.

Voici certaines des personnes les plus susceptibles de signaler une hausse d'épuisement professionnel :

Professionnels de la génération Y (42 %)

Femmes (42 %)

Employés qui travaillent pour leur entreprise depuis deux à quatre ans (42 %)

Professionnels établis à Calgary (51 %) et à Vancouver (38 %)

En même temps, 45 % des travailleurs sont mal à l'aise à l'idée de communiquer leur sentiment d'épuisement professionnel à leur gestionnaire.

« Au Canada, de nombreux employés font encore face à l'épuisement professionnel, malgré les efforts déployés par les entreprises pour embaucher des employés permanents et contractuels afin de répondre aux demandes d'affaires croissantes, indique David King, président principal du district canadien de Robert Half. Le marché du travail demeure incroyablement serré et, maintenant plus que jamais, les gestionnaires doivent se concentrer sur la santé et le bien-être de leurs équipes et prendre des mesures pour réduire le stress lié au travail. Il s'agit notamment de planifier des suivis réguliers, d'accorder la priorité aux tâches essentielles et de maintenir une culture qui encourage les employés à s'ouvrir et à parler s'ils se sentent stressés ou dépassés. »

Les répercussions de la flexibilité des horaires

69 % des professionnels ont dit avoir la capacité d'établir leur propre horaire, mais parmi ces répondants, 74 % travaillent plus d'heures qu'avant la pandémie. 60 % des employés travaillent 40 heures ou plus par semaine.

« Pour certains employés, la possibilité d'avoir un horaire flexible a créé le sentiment qu'ils doivent être disponibles en tout temps, ce qui rend plus difficile pour eux de se détacher complètement du travail, ajoute M. King. Il est important que les gestionnaires prêchent par l'exemple et démontrent un véritable engagement à l'égard de la conciliation travail-vie personnelle, notamment en encourageant de façon proactive les membres du personnel à faire de leurs engagements personnels une priorité et à prendre des pauses et des congés. »

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Il regroupe les réponses de plus de 500 travailleurs âgés de 18 ans ou plus qui travaillent dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

