76 % des Québécois s'inquiètent de l'augmentation du coût de la vie, ce qui est moins que les provinces de l'Atlantique (92 %), l' Alberta (88 %), l' Ontario (81 %) et la Colombie-Britannique (78 %).

Par région, les Québécois sont les moins anxieux par rapport à leurs finances aujourd'hui qu'au début de la pandémie (22 %).

33 % des Montréalais sont anxieux par rapport à leurs finances personnelles, ce qui est moins que dans la région du Grand Toronto (50 %) et à Vancouver (40 %).

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Les Québécois sont les moins anxieux par rapport à leurs finances aujourd'hui qu'au début de la pandémie. C'est ce que révèle le dernier sondage de la Banque Scotia sur les habitudes financières, mené auprès de 1 500 Canadiens. Également, 76 % des Québécois s'inquiètent de l'augmentation du coût de la vie, ce qui est moins que les provinces de l'Atlantique (92 %), l'Alberta (88 %), l'Ontario (81 %) et la Colombie-Britannique (78 %).

Il appert que près de deux Canadiens sur trois (63 %) n'ont pas l'intention de revenir aux habitudes de consommation qu'ils avaient avant la pandémie, et même que 53 % entendent réduire encore davantage leurs dépenses. À l'heure où reprennent les activités « normales » et où se multiplient par conséquent les occasions de dépenser comme avant, 55 % des Canadiens s'attendent à avoir de plus en plus de mal à épargner. En fait, près de la moitié des Canadiens (42 %) sont inquiets pour leurs finances personnelles, la plupart (84 %) jugeant qu'ils le sont autant ou plus qu'au début de la pandémie. La Banque Scotia constate en outre que la plupart des Canadiens (81 %) s'inquiètent de la baisse de leur pouvoir d'achat.

« Au début de l'année, on voyait les Canadiens réduire leurs dépenses, se surveiller et s'adapter minutieusement à la pandémie. Six mois plus tard, les restrictions s'estompent, l'économie recommence à tourner, mais les Canadiens tiennent à préserver leurs bonnes habitudes, explique Boyan Ivanov, planificateur financier et représentant de courtier en épargne collective chez Gestion de patrimoine Scotia. Mais notre sondage révèle que malgré ces habitudes saines, les Canadiens demeurent inquiets pour leurs finances. »

Ces résultats confirment ce qu'une édition précédente du même sondage avait révélé au printemps 2021 : les répondants avaient alors indiqué qu'ils avaient hâte de reprendre les voyages, les réunions en famille ou entre amis et les sorties au restaurant, mais qu'ils ne comptaient pas revenir à leurs niveaux de dépenses d'avant. Les personnes qui se sont mises à cuisiner, à suivre des cours de mise en forme à distance ou à commander des repas ou des boîtes-cuisine ou qui se sont abonnées à un service de télévision à la carte disent continuer ces activités au même rythme qu'au printemps dernier.

Disparités entre les régions et les générations

On ne constate aucune différence notable entre les centres urbains et les régions, mais c'est dans le Grand Toronto qu'on est le plus inquiet de ses finances personnelles : 50 %, contre 40 % à Vancouver et 33 % à Montréal.

Par ailleurs, la proportion de personnes nerveuses à propos de leurs finances est nettement plus grande en Alberta (39 %), en Ontario (40 %) et dans les provinces de l'Atlantique (39 %) qu'au Québec (24 %).

On constate aussi que c'est chez les 18-34 ans que cette inquiétude est la plus grande (51 %) et chez les 55 ans et plus qu'elle est la moins prégnante; en effet, seulement 31 % des répondants de cette dernière tranche d'âge en font état.

Conseils de la Banque Scotia pour calmer l'anxiété liée aux finances

N'essayez pas de vous débrouiller tout seul. Un conseiller peut vous aider à atténuer certaines inquiétudes au sortir de la pandémie. Ceux de la Banque Scotia sont là pour vous apporter le soutien et le financement dont vous avez besoin pour les prochains mois.



Soyez prêt à toute éventualité. Si la pandémie nous a appris une chose, c'est bien qu'il faut savoir parer aux imprévus. Commencez par vous constituer un compte d'épargne d'urgence où vous déposerez une certaine somme chaque mois. C'est le meilleur moyen de disposer de liquidités en cas de revers.



Surveillez les abonnements automatiques - Bien des gens, pendant le confinement, se sont abonnés à des services permanents comme les plateformes de diffusion en continu. Parfois, on oublie ces abonnements pendant qu'ils continuent à être facturés. Jetez un coup d'œil sur vos relevés de carte de crédit pour voir si vous ne pourriez pas en épingler un ou deux.

La Banque Scotia est là pour vous

Le service Conseils+ offre aux clients qui ont du mal à s'y retrouver dans leurs plans financiers une série d'options pour obtenir des conseils en ces temps difficiles. Ce service comprend Centre ScotiaConseils+, un portail en ligne qui offre une approche complète de planification financière en libre-service et permet de prendre rendez-vous avec un conseiller de la Banque Scotia pour obtenir des conseils personnalisés.

Méthode

Le sondage sur les habitudes financières a été mené par Maru/Blue pour la Banque Scotia les 10 et 11 septembre 2021. Au total, 1 507 questionnaires remplis ont été recueillis auprès d'un échantillon aléatoire de résidents canadiens.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter la page http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Renseignements (médias): Mathieu Beaudoin - Banque Scotia, [email protected]; Maxime Bélanger - Hill+Knowlton Stratégies, 438-229-1389, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca