MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Selon une nouvelle étude de KPMG, plus des trois quarts des organisations au Québec ont intégré l'intelligence artificielle générative à leurs activités, et près de la moitié des organisations qui l'ont adoptée sont parvenues à une intégration complète.

Dans un récent sondage mené par KPMG au Canada auprès de 123 organisations du Québec, 76 % d'entre elles ont déclaré avoir adopté l'IA générative, soit un taux plus élevé que le taux d'adoption à l'échelle nationale de 61 % et le taux le plus élevé au Canada.

Les organisations du Québec ont également déclaré un niveau plus élevé d'intégration de l'IA générative que les répondants à l'échelle du pays. Près de la moitié (46 %) des organisations du Québec qui l'ont adoptée étaient fortement d'accord pour dire que leur organisation a pleinement intégré l'IA générative dans ses activités et ses flux de travail de base, ce qui est considérablement plus élevé que la moyenne nationale de 36 %.

Neuf répondants sur dix (92 %) du Québec ont indiqué que la technologie était extrêmement ou très importante pour leur avantage concurrentiel (comparativement à 89 % à l'échelle nationale).

« L'adoption rapide de l'IA générative au sein des entreprises du Québec est impressionnante, et le fait que la technologie soit utilisée de plus en plus au sein des organisations témoigne du leadership audacieux de la province pour les affaires, ainsi que d'un écosystème d'IA dynamique et favorable », a déclaré David Marotte, responsable des données et de l'intelligence artificielle pour la région du Québec chez KPMG au Canada.

La moitié des répondants du Québec ont dit que leur organisation utilise l'IA générative pour surveiller et assurer la conformité à la réglementation - le cas d'utilisation le plus fréquemment mentionné. Parmi les autres utilisations courantes, mentionnons l'automatisation des tâches des employés au moyen de copilotes (37 %) et la production de documents de marketing (30 %).

Un peu plus de sept organisations québécoises sur dix (72 %) ont affirmé que l'IA générative est une priorité d'investissement de premier plan pour leur organisation, un résultat légèrement inférieur à la moyenne nationale de 75 %, mais, selon M. Marotte, il en est probablement ainsi parce que les organisations du Québec ont été plus nombreuses à investir tôt dans la technologie que les organisations comparables de partout au pays.

« Les organisations du Québec reconnaissent le potentiel de transformation de l'IA générative au sein de leur organisation, et elles accordent la priorité aux investissements dans la technologie parce qu'elles veulent un avantage concurrentiel », a-t-il déclaré.

« Mais il ne suffit pas d'adopter simplement l'IA générative. En effet, les organisations doivent comprendre toutes leurs capacités et avoir une stratégie globale sur la façon d'appliquer efficacement ces capacités dans l'ensemble de leurs activités. C'est ainsi que les entreprises tireront le maximum de leurs investissements dans l'IA générative. »

Un peu plus du quart (28 %) des répondants du Québec étaient fortement d'accord pour dire que leur organisation comprenait bien la valeur que l'IA générative apporterait à leur entreprise, et qu'ils savaient comment bénéficier de cette valeur, tandis que 51 % étaient plutôt d'accord (comparativement à la moyenne nationale de 26 % et de 51 %, respectivement).

« Il y a encore beaucoup de valeur potentielle pour les organisations du Québec lorsqu'il est question d'IA générative, alors les organisations doivent s'assurer d'avoir les bons talents qualifiés et les bonnes ressources pour les soutenir », a fait remarquer M. Marotte.

Évaluation du RCI

En ce qui a trait à la mesure du rendement du capital investi dans l'IA générative, la moitié des organisations du Québec ont déclaré que l'amélioration de la rentabilité est leur mesure de RCI préférée, suivie de l'augmentation de la productivité (41 %). À l'échelle nationale, la tendance est inversée, 51 % des répondants au Canada mentionnant l'amélioration de la productivité comme mesure de RCI préférée, suivie de l'amélioration de la rentabilité (47 %).

Six répondants sur dix au Québec ont affirmé que les technologies de l'information (TI) sont le principal domaine fonctionnel pour lequel ils planifient des investissements en IA générative au cours des trois à cinq prochaines années (contre 55 % à l'échelle nationale), tandis que près de neuf répondants sur 10 (86 %) s'attendent à un rendement de leurs investissements dans l'IA générative au cours des cinq prochaines années (contre 88 % à l'échelle nationale).

Faits saillants du sondage :

86 % des répondants du Québec s'attendent à un rendement sur leurs investissements en IA générative au cours des cinq prochaines années (contre 88 % à l'échelle nationale) 38 % s'attendent à un RCI d'ici un à trois ans ( 38 % ) 20 % ont indiqué une période de six mois à un an ( 28 % ) 28 % ont dit de 3 à 5 ans ( 22 % )

des répondants du Québec s'attendent à un rendement sur leurs investissements en IA générative au cours des cinq prochaines années (contre à l'échelle nationale) 60 % des organisations du Québec ont affirmé que les technologies de l'information (TI) sont le principal domaine fonctionnel pour lequel elles prévoient investir dans l'IA générative au cours des trois à cinq prochaines années (contre 55 % ) 47 % ont mentionné la recherche et le développement ( 44 % à l'échelle nationale) 37 % ont mentionné l'ingénierie ( 25 % ) 30 % ont mentionné la stratégie ( 26 % )

des organisations du Québec ont affirmé que les technologies de l'information (TI) sont le principal domaine fonctionnel pour lequel elles prévoient investir dans l'IA générative au cours des trois à cinq prochaines années (contre )

Principaux défis

L'un des plus grands défis liés à la mise en œuvre de l'IA générative est sa compréhension et son adoption par les employés - un élément que 78 % des répondants du Québec voient comme un défi très difficile, principalement difficile ou quelque peu difficile - soit quatre points de pourcentage de plus que la moyenne nationale.

Les défis éthiques se sont classés au deuxième rang, les trois quarts des répondants du Québec mentionnant des questions comme les ensembles de données biaisées, la protection de la vie privée, la responsabilisation, la transparence, la propriété intellectuelle et les préoccupations liées à la désinformation comme étant des défis qui nuisent à la mise en œuvre de l'IA (contre 76 % à l'échelle nationale).

M. Marotte recommande les stratégies suivantes aux organisations pour surmonter les défis liés à la main-d'œuvre et à l'éthique :

Concevoir et mettre en œuvre de solides programmes d'éducation, de formation et de perfectionnement des employés qui sont assez souples et agiles pour suivre le rythme des progrès de l'IA générative

Harmoniser plus étroite la technologie et les cadres dirigeants, les administrateurs, les employés et même les fournisseurs tiers pour assurer l'exécution efficace des stratégies d'IA

Mettre en œuvre un solide cadre de gestion des risques et des garde-fous avec des choses à faire et à ne pas faire clairement définies pour prévenir les mauvais usages

Assurer l'éducation, l'expérimentation, l'innovation, la collaboration et la communication de façon permanente parmi toutes les parties prenantes au sein de l'organisation.

À propos de l'enquête sur l'adoption de l'IA générative de KPMG au Canada

KPMG au Canada a sondé 123 propriétaires et dirigeants d'entreprise entre le 15 août et le 26 septembre 2024, à l'aide du principal groupe de recherche sur les affaires de Sago. Parmi les répondants, 76 % avaient adopté l'IA générative au sein de leur organisation. Soixante-sept pour cent (67 %) des répondants ont indiqué être des chefs de la direction, des présidents ou des cadres supérieurs comme des directeurs financiers ou des chefs d'exploitation; 16 % ont indiqué être des vice-présidents ou des directeurs de haut niveau. Trente-deux pour cent (32 %) des entreprises sondées ont indiqué des revenus annuels de 500 à 699 millions de dollars; 13 %, de 700 à 999 millions de dollars; 21 %, un milliard de dollars ou plus. Cinquante-trois pour cent (53 %) des répondants étaient des entreprises privées et 47 %, des sociétés cotées en bourse.

