Les Canadiens sont de plus en plus conscients des caractéristiques et des avantages du CELIAPP

Les acheteurs d'une maison sont divisés sur la façon dont les changements de taux hypothécaires affecteront leur capacité à acheter une propriété dans les deux prochaines années

23 % des parents utiliseraient le CELIAPP pour aider leurs enfants à épargner en vue de l'achat d'une maison

MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Le 15e sondage annuel de BMO sur les placements révèle que plus de la moitié (56 %) des acheteurs potentiels d'une première maison prévoient d'utiliser le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) pour les aider à acheter leur première maison, contre 52 % en 2023. Le sondage annuel révèle également que le CELIAPP est de mieux en mieux compris et que les parents le considèrent comme un moyen efficace d'aider leurs enfants adultes à épargner en vue de l'achat d'une habitation.

Un déficit de connaissances

L'écart de connaissance du CELIAPP se réduit, les deux cinquièmes (40 %) des Canadiens indiquant qu'ils ont au moins une certaine connaissance du compte, contre 31 % l'année dernière. Près de la moitié (48 %) des membres de la génération Z connaissent les caractéristiques et les avantages du CELIAPP, ce qui représente le taux le plus élevé parmi tous les groupes d'âge.

Un cadeau (exonéré d'impôt) qui ne s'arrête pas là

Le sondage BMO sur les placements explore également la façon dont les familles, toutes générations confondues, peuvent utiliser le CELIAPP comme cadeau financier pour leurs enfants. Près d'un quart (23 %) des parents utiliseront probablement le CELIAPP pour aider leurs enfants adultes à épargner en vue de l'achat de leur première maison.

Les parents plus jeunes sont aussi plus susceptibles d'utiliser le CELIAPP pour aider leurs enfants adultes à épargner pour une maison, selon les résultats du sondage :

parents des milléniaux : 42 %;

parents de la génération Z : 21 %;

parents de la génération du baby-boom : 7 %.

« Il est encourageant de constater que plus de la moitié des acheteurs potentiels prévoient d'utiliser le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété pour épargner, et nous souhaitons voir ce chiffre augmenter car le CELIAPP est un outil très puissant. Les avantages qu'il offre, notamment la possibilité de verser des cotisations déductibles de l'impôt, la croissance des placements en franchise d'impôt et la possibilité de détenir différents types de placements, font de ce plan le moyen le plus avantageux d'épargner en vue de l'achat d'une habitation. C'est comme un REER et un CELI combinés pour les acheteurs d'une première maison, a déclaré Nicole Ow, vice-présidente et chef, Placements de particuliers, BMO. Pour la plupart des gens, l'achat d'une première maison s'inscrit dans un plan pluriannuel qui fait appel à plusieurs instruments d'épargne, comme le CELIAPP et les retraits d'un REER dans le cadre du Régime d'accession à la propriété, et qui peut également concerner plusieurs générations, les parents et les grands-parents contribuant financièrement. »

Une maison divisée

Le sondage de BMO sur les placements révèle également des points de vue divergents sur la façon dont les changements des taux hypothécaires affecteraient la capacité des acheteurs potentiels à acheter une maison dans l'avenir. Même si les taux hypothécaires ont généralement baissé au cours de la dernière année, seulement 36 % des acheteurs potentiels croient que l'évolution des taux hypothécaires augmentera leurs chances d'acheter une maison au cours des deux prochaines années, tandis que 39 % craignent que l'évolution des taux hypothécaires réduise leurs chances d'acheter une maison.

« Le marché canadien de l'habitation semble traverser une phase de transition, l'activité reprenant grâce aux baisses de taux de la Banque du Canada et à l'augmentation des stocks disponibles, a précisé Robert Kavcic, économiste principal, BMO Marchés des capitaux. Les volumes de vente ont rebondi par rapport à l'année dernière et les prix se stabilisent. La plupart des marchés d'acheteurs sont en train de disparaître, bien qu'il y ait encore quelques poches de faiblesse évidentes. Dans l'ensemble, nous prévoyons une activité relativement stable en matière de ventes et de prix jusqu'en 2025. »

Nouvelles règles hypothécaires

Les acheteurs d'une première maison ont également été interrogés sur la manière dont les nouvelles règles hypothécaires assouplies influenceraient leur capacité à acheter une maison. Plus d'un tiers d'entre eux (36 %) ont répondu qu'ils s'attendaient à ce que les nouvelles règles facilitent l'achat. Les nouvelles règles permettent des amortissements allant jusqu'à 30 ans pour les acheteurs d'une première maison et pour tout achat d'une nouvelle construction, ainsi qu'une augmentation du montant maximum pour un prêt hypothécaire assuré, qui passe de 1 million à 1,5 million de dollars.

Caractéristiques et avantages du CELIAPP

Le CELIAPP combine certains des avantages d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI). Le CELIAPP permet aux investisseurs de détenir plusieurs types d'actifs dans le compte, qui peuvent inclure des liquidités, des CPG, des FNB, des fonds d'investissement ou des titres précis tels que des actions ou des obligations. Les cotisations au CELIAPP sont déductibles d'impôt, les gains sont à l'abri de l'impôt et les retraits sont libres d'impôt lorsqu'ils sont utilisés pour l'achat d'une première habitation admissible. Les acheteurs d'une première maison peuvent cotiser jusqu'à 8 000 $ par année et cette limite de cotisation annuelle peut être reportée, avec une limite de cotisation à vie de 40 000 $.

Pour de plus amples renseignements sur les CELIAPP de BMO, veuillez consulter le site www.bmo.com/CELIAPP.

Méthodologie du sondage

Ce sondage a été réalisé par Pollara auprès d'un échantillon en ligne de 1 500 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus, du 8 au 18 novembre 2024. Bien que la marge d'erreur ne puisse pas être calculée sur un échantillon non probabiliste, à titre de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 500 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

