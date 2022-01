Pour atteindre ses objectifs climatiques ambitieux, le Canada doit tirer parti de son électricité propre afin de réduire fortement ses émissions dans les secteurs des transports, de l'industrie ainsi que du pétrole et du gaz.

OTTAWA, ON, le 13 janv. 2022 /CNW/ - Le Canada s'est engagé dans une transformation ambitieuse de son système énergétique, et des signaux politiques clairs seront importants pour développer les investissements du secteur énergétique dans les sources d'énergie propres et durables, selon un examen réalisé par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Depuis le dernier examen approfondi de l'AIE de 2015, le Canada a pris une série d'engagements à l'échelle nationale et internationale en matière de changements climatiques, notamment en fixant un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et en s'engageant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Pour soutenir ces objectifs climatiques et énergétiques, les administrations du Canada ont travaillé à un certain nombre de mesures stratégiques au cours des dernières années, dont un système ambitieux de tarification du carbone, une norme sur les combustibles propres, un engagement à éliminer progressivement la production d'électricité par des centrales au charbon d'ici 2030, le prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires, des réglementations sur le méthane dans le secteur pétrolier et gazier, des programmes d'efficacité énergétique et des mesures visant à décarboner le secteur des transports.

« Le Canada a fait preuve d'un leadership impressionnant, tant au pays qu'à l'étranger, au chapitre de la transition énergétique propre et équitable », a affirmé le directeur général de l'AIE, Fatih Birol, qui lance le rapport aujourd'hui en compagnie du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson. « La richesse du Canada en électricité propre et son esprit d'innovation peuvent contribuer à transformer de façon sûre et abordable son système énergétique et à réaliser ses objectifs ambitieux. Fait tout aussi important : les efforts déployés par le Canada pour réduire les émissions - à la fois de carbone et de méthane - issues de sa production de pétrole et de gaz aident à maintenir sa place de choix comme fournisseur fiable d'énergie dans le monde. »

Le profil du Canada en tant que grand producteur, consommateur et exportateur d'énergie présente à la fois des défis et des occasions pour ce qui est d'atteindre les nouveaux objectifs du pays. L'énergie représente 10 % du produit intérieur brut et constitue une source importante d'investissements en capital, de recettes d'exportation et d'emplois. Qui plus est, le système de gouvernement hautement décentralisé du Canada signifie qu'une coordination étroite entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux est essentielle à la réussite de la transition énergétique.

« Ce rapport vient souligner les efforts ambitieux et les investissements historiques du Canada pour élaborer des voies permettant d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et d'assurer une transition fidèle à notre objectif commun de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C », a précisé le ministre Wilkinson. « Ce sont les voies les plus cohérentes pour notre population, notre économie et notre pays. Elles donneront également lieu à des technologies, des produits et un savoir-faire qui pourront être exportés et utilisés dans le monde entier. »

L'AIE constate qu'au Canada, l'intensité des émissions provenant de la production du pétrole et du gaz a diminué ces dernières années, mais que ce secteur reste malgré tout une source importante de gaz à effet de serre, soit environ le quart des émissions de GES du pays. Parallèlement à des mesures vigoureuses visant à réduire les émissions de méthane, l'amélioration du taux d'innovation en matière de technologies énergétiques sera essentielle à la décarbonation radicale nécessaire dans le secteur pétrolier et gazier, ainsi que dans le secteur des transports et de l'industrie. Afin de devenir un fournisseur de solutions énergétiques et climatiques à l'échelle mondiale, le Canada contribue activement à faire progresser les innovations dans un certain nombre de domaines clés, notamment le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, l'hydrogène propre et les petits réacteurs modulaires. L'AIE note qu'un soutien fédéral accru à des projets de recherche, de développement et de démonstration permettrait d'atteindre plus rapidement ces objectifs.

L'AIE recommande également au gouvernement du Canada de promouvoir une stratégie globale en matière d'efficacité énergétique en consultation avec les provinces et les territoires, qui comporte des objectifs clairs pour les secteurs des transports et du bâtiment ainsi que pour l'industrie.

Le rapport de l'AIE souligne qu'au Canada, l'approvisionnement en électricité figure parmi les plus propres au monde, et que plus de 80 % de cet approvisionnement provient de sources non émettrices, grâce à la prédominance de l'hydroélectricité et au rôle important de l'énergie nucléaire. Pour soutenir davantage l'essor de l'énergie propre et de l'électrification, le rapport encourage l'augmentation des interconnexions entre les provinces et les territoires afin d'assurer une progression harmonieuse de la décarbonation dans tout le pays.

L'AIE félicite non seulement le Canada pour ses efforts qui visent à promouvoir une approche axée sur les gens dans le cadre de sa transition vers une énergie propre, mais aussi les initiatives visant à favoriser la diversité et l'inclusion dans les secteurs de l'énergie propre, les programmes visant à accroître l'accès à l'énergie propre dans les communautés autochtones, nordiques et éloignées, et les gestes susceptibles d'apporter une transition juste pour les travailleurs du charbon et leurs communautés.

« Le Canada a mis en place une série complète de mesures politiques et a fait des investissements dans tous les secteurs pour atteindre ses objectifs climatiques, sans oublier une forte composante consacrée à l'énergie propre dans la foulée de ses efforts de relance économique post-pandémie », a déclaré M. Birol. « J'espère que ce rapport aidera le Canada à naviguer sur la voie de la réduction des émissions à la grandeur de son économie et en faveur d'un avenir carboneutre. »

