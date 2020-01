Selon un nouveau sondage YPO Global Pulse sur la confiance, les jeunes chefs d'entreprise considèrent la confiance comme étant critique mais n'ont pas de plan pour la bâtir avec leurs employés

Près de 3 000 chefs d'entreprise de 115 pays ont pesé sur ce sujet incontournable dans le monde des affaires

NEW YORK, 14 janvier 2020 /CNW/ - YPO, la communauté mondiale de leadership regroupant plus de 28 000 chefs d'entreprise de 135 pays, a mené une enquête auprès de ses membres afin de connaître leur point de vue sur l'importance de la confiance chez les parties prenantes et, partant la mesure dans laquelle ils prennent des dispositions propres à instaurer une culture de confiance au sein de leur organisation et y réussissent, et de recueillir leurs opinions sur les répercussions sociales quant au rôle de celles-ci dans l'instauration de la confiance avec les parties prenantes.

Le sondage YPO Global Pulse 2020 sur la confiance, menée du 1er au 18 novembre 2019 auprès de 2 960 répondants, a révélé que la confiance est une question clé pour les chefs d'entreprise du monde entier, mais qu'il existe des écarts importants entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font à ce sujet. En voici, entre autres, les principales conclusions :

96 % des chefs d'entreprise estiment qu'instaurer et maintenir la confiance avec les parties prenantes constituent une grande priorité, près de la moitié (42 %) déclarant que son importance a augmenté au cours des cinq dernières années.

Seulement 40 % des chefs d'entreprise trouvent qu'il est facile d'établir la confiance avec les employés, et ils sont 36 % à trouver qu'il est encore plus difficile de le faire avec leurs clients.

Même si la plupart des chefs d'entreprise du monde entier conviennent qu'elle est une question hautement prioritaire dont l'urgence se fait de plus en plus sentir, plus de 60 % d'entre eux n'ont pas encore mesuré la confiance des employés au sein de leur entreprise et seulement un tiers (34 %) ont élaboré à l'interne des plans propres à bâtir et/ou maintenir la confiance chez les employés.

La plupart des chefs d'entreprise sont conscients du poids que revêt leur rôle, 89 % d'entre eux étant d'accord pour dire qu'en tant que dirigeants d'entreprise, ils sont pressés d'incarner les valeurs de leur organisation en conciliant celles-ci avec leurs actions.

77 % des chefs d'entreprise conviennent qu'ils sont pressés d'ouvrir la voie au changement plutôt que d'attendre que le gouvernement l'impose.

La plupart des dirigeants d'entreprise (71 %) conviennent que leur entreprise peut avoir une incidence positive sur la société alors que moins d'entre eux sont d'avis que le fait d'agir sur les questions sociétales améliore la confiance des employés (56 %) ou du public (57 %).

Méthodologie de l'enquête YPO Global Pulse 2020 sur la confiance :

L'enquête YPO Global Pulse 2020 sur la confiance, menée par YPO du 1er au 18 novembre 2019, s'est déroulée au moyen d'un questionnaire en ligne. Au total, 2 960 membres d'YPO y ont participé, un échantillon représentatif des membres dans 115 pays. La marge d'erreur d'échantillonnage est de plus ou moins 1,84 point de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 %.

À propos de YPO :

YPO est une communauté mondiale de leadership regroupant plus de 28 000 dirigeants dans plus de 135 pays et animée par la conviction selon laquelle le monde y gagne à avoir de meilleurs dirigeants. Alors que nos membres ont chacun à leur actif, des succès significatifs en matière de leadership, et ce, à un jeune âge, pris ensemble, ils sont à la tête d'entreprise et d'organisations dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 9 000 milliards de dollars. Les membres d'YPO se motivent et se soutiennent mutuellement par l'apprentissage entre pairs et des rencontres exceptionnelles au sein d'une communauté, axée sur le partage et la confiance, où tous se sentent appartenir. Pour en savoir davantage, consultez le site ‪ypo.org.

