Ces deux éléments sont encore considérés comme le principal enjeu financier des Canadiens cette année, mais cette statistique est en baisse de 9 % par rapport à l'année dernière.

TORONTO, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de la TD, après une autre année financière difficile, 49 % des Canadiens estiment encore que l'inflation et le coût de la vie représenteront leur principal enjeu financier cette année, même si ce chiffre a baissé de 9 % par rapport à l'année dernière.

Les Canadiens semblent plus optimistes sur le plan financier cette année, puisque 24 % des répondants ont déclaré se sentir plus en confiance à l'égard de leurs finances en 2025, soit une hausse de 4 % en un an.

« L'année 2024 s'est soldée par une cinquième baisse consécutive du taux directeur de la Banque du Canada qui a suscité un regain d'optimisme chez la population canadienne, explique Emily Ross, VP, parcours Conseils sur les services bancaires courants à la TD. Même si le coût de la vie est encore un motif de préoccupation pour bien des gens, puisqu'il est encore en tête de liste en 2025, les résultats du sondage montrent que les Canadiens commencent à se sentir plus en confiance quant à la concrétisation de leurs objectifs financiers. »

Dépenses et épargne

Le sondage de la TD portait également sur les priorités financières des Canadiens en 2025. Parmi les répondants, 56 % ont dit que leur principale priorité sera les dépenses courantes (une baisse de 3 % par rapport à l'année dernière), tandis que 47 % privilégieront plutôt l'épargne et les placements dans une optique d'avenir, et 30 % le remboursement de dettes. Fait intéressant, les Canadiens milléniaux sont les plus enclins à avoir pour priorité le remboursement de dettes (38 %), alors que ce chiffre est seulement de 21 % chez les baby-boomers.

Au chapitre des dépenses, le sondage a mis au jour ce qui suit :

Plus de la moitié des répondants (51 %) ont indiqué qu'ils avaient l'intention de réduire leurs dépenses dans l'ensemble, soit 4 % de moins que l'année dernière.

Parmi les personnes qui n'ont pas cette intention, 42 % ont déclaré avoir déjà réduit leurs dépenses au maximum.

La génération Z (49 %) et les milléniaux (49 %) sont plus susceptibles d'avoir fait cette déclaration que les baby-boomers (35 %).

Tandis que certaines personnes ne veulent pas réduire leurs dépenses plus qu'elles n'en ont besoin, 12 % des Canadiens sondés déclarent qu'ils ne le feront pas simplement parce qu'ils n'en ont pas envie. En revanche, parmi les personnes qui réduiront leurs dépenses, 63 % comptent effectuer moins d'achats de détail comme les vêtements et les appareils électroniques, 56 % iront moins au restaurant et commanderont moins de repas, 52 % magasineront davantage pour trouver les meilleures offres et 41 % dépenseront moins dans les divertissements comme les concerts et les événements sportifs.

Planification de la croissance financière

Même si le sondage a mis au jour les objectifs financiers des Canadiens en 2025, il a aussi révélé que 61 % d'entre eux n'avaient pas de plan financier pour 2025. Qui plus est, 63 % des Canadiens sondés ne font pas actuellement affaire avec un professionnel qualifié des services financiers, et 70 % n'utilisent pas d'outils de budgétisation (feuille de calcul, appli) pour gérer leurs finances.

Les ambitions financières des Canadiens ont également été mesurées sous la forme de résolutions; 61 % des répondants déclarent en avoir pris une pour la nouvelle année :

18 % souhaitent épargner le plus possible;

15 % souhaitent rembourser leur solde de carte de crédit ou leur dette;

13 % souhaitent réduire leurs dépenses.

« Dans un contexte où une grande partie des Canadiens cherchent à épargner et à investir dans une optique d'avenir, à gérer leurs dépenses courantes et à rembourser leurs dettes, le recours à un plan financier et à des conseils avisés peut vraiment changer la donne, ajoute Emily Ross. En effet, d'après notre sondage, les Canadiens qui font affaire avec un professionnel qualifié des services financiers sont 50 % plus susceptibles de se sentir en confiance à l'égard de leur situation financière en 2025 que ceux qui ne font pas appel à un professionnel, ce qui souligne l'importance d'obtenir des conseils d'expert ».

Prendre les bonnes décisions financières

Pour appuyer les Canadiens qui comptent se doter d'un plan financier personnalisé en 2025, la TD offre des outils et des ressources qui leur permettront d'établir leurs objectifs financiers et de suivre leur concrétisation.

Les conseillers TD sont disponibles partout au pays pour offrir des conseils financiers aux clients et les aider à prendre des décisions sur les questions d'argent, les finances personnelles et les placements en vue d'atteindre leurs objectifs financiers.

À l'aide du Créateur d'objectifs TD, un conseiller peut offrir des conseils personnalisés en matière de placement afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, de payer les études d'un enfant, d'acheter une maison ou de faire une autre dépense importante.

Prenez en main votre épargne et vos dépenses avec Dépense TD, l'outil qui vous aide à contrôler vos finances et à gagner en confiance - et tout ça, au bout de vos doigts. Effectuez un suivi quotidien et mensuel de vos rentrées et sorties d'argent, créez une liste des objectifs d'épargne à réaliser et obtenez des renseignements pour vous aider à atteindre ces objectifs.

Le Centre de ressources Conseils TD Prêts pour vous vous offre des renseignements et des articles sur divers sujets liés aux finances et aux placements.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine TD et TD Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2024, les actifs de la TD totalisaient 2,06 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos du sondage

Ce sondage d'opinion publique Maru Public Opinion a été réalisé pour le compte de la TD par les spécialistes en collecte de données et d'échantillons de Maru/Blue. Il a été mené du 4 au 7 novembre 2024 auprès de 1 143 adultes canadiens, sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Les résultats de ce sondage ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, genre et région (et par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 2,9 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

SOURCE TD Bank Group

Pour obtenir plus de renseignements, écrivez à Fiona Hirst ([email protected]).