KPMG Corporate Finance, le conseiller en fusions-acquisitions le plus actif en 2022, indique que les stratégies d'exécution seront essentielles pour conclure des ententes

MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Les fusions et acquisitions dans le marché intermédiaire demeureront résilientes en 2023, même si le marché des mégaententes et des offres publiques de vente initiales continue de s'affaiblir, selon les spécialistes de KPMG Corporate Finance.

Selon Neil Blair, président de KPMG Corporate Finance, le cabinet de conseils en fusions-acquisitions le plus recherché au Canada en 2022 d'après Refinitiv, un nombre croissant de propriétaires d'entreprise qui prennent leur retraite et qui cherchent à vendre leur entreprise, ainsi que les acheteurs de capital-risque stratégiques et privés qui cherchent à déployer des capitaux records, permettront au marché intermédiaire de rester relativement dynamique.

« L'activité d'introduction en bourse et le volume des mégafusions ont connu une baisse importante l'an dernier en raison des conditions défavorables du marché et des pressions exercées sur les évaluations. Cette tendance devrait se poursuivre cette année, avec un rebond à la fin de 2023. Bien que le marché intermédiaire fasse également face à des vents contraires sur le plan économique, il sera moins touché que le marché des mégaententes grâce à ses fondamentaux sous-jacents. Malgré cela, les valorisations subissent des pressions, de sorte que les plans de relève et de transition bien exécutés seront de plus en plus essentiels pour les acheteurs et les vendeurs du marché intermédiaire », affirme M. Blair.

Selon Refinitiv, le marché intermédiaire canadien - défini comme les transactions dont la valeur d'entreprise varie de 10 millions à 500 millions de dollars - a fait l'objet de 2 618 transactions l'an dernier. Bien que, individuellement, ces transactions ne créent généralement pas de fluctuations sur les marchés publics, collectivement, elles contribuent grandement à l'économie canadienne; les petites et moyennes entreprises employant 13,7 millions de Canadiens et représentant 85 % de la main-d'œuvre du secteur privé, selon les données de 2021 de Statistique Canada. Un nombre croissant de fondateurs d'entreprises du marché intermédiaire approchent également l'âge de la retraite : près de la moitié (47 %) des principaux décideurs ont entre 50 et 64 ans et 12 % ont plus de 64 ans, selon StatCan.

« Les petites et moyennes entreprises contribuent de façon importante au marché du travail et génèrent plus de la moitié de la croissance du PIB du Canada. Pour les propriétaires d'entreprise qui songent à monétiser leur entreprise comme moyen de prendre leur retraite au cours des prochaines années, il est important de préserver leur valeur non seulement pour eux-mêmes ou pour l'entreprise, mais aussi pour l'économie en général, déclare M. Blair. Sans une équipe de gestion bien qualifiée prête à prendre le contrôle d'une entreprise, son avenir est menacé, et l'effet multiplicateur de cette situation pose un risque encore plus grand pour la prospérité future du Canada. »

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante estime qu'au cours de la prochaine décennie, les trois quarts des propriétaires d'entreprise prendront leur retraite, ce qui représentera 2 billions de dollars d'actifs. Selon un récent sondage mené par KPMG au Canada auprès de 500 petites et moyennes entreprises, plus du quart (26 %) des personnes interrogées ont déjà décidé de vendre leur entreprise dans les trois prochaines années, et quatre sur 10 (42 %) avaient ajusté leur stratégie ou prévoyaient de le faire d'ici le printemps pour inclure la vente de leurs entreprises en prévision d'une récession.

« Compte tenu de la menace imminente d'un ralentissement économique et des vents contraires croissants qui nuisent à la croissance organique, les équipes de gestion continuent de considérer les acquisitions comme un moteur de croissance clé pour leurs entreprises. Il est donc plus important que jamais que les acheteurs [et les vendeurs] fassent preuve de diligence raisonnable pour tirer le meilleur parti d'une fusion ou d'une acquisition », affirme John Cho, leader national, Services-conseils transactionnels, chez KPMG au Canada.

KPMG a été classé conseiller en fusions-acquisitions le plus actif au Canada dans le marché intermédiaire

L'an dernier, KPMG Corporate Finance au Canada a agi à titre de conseiller financier pour 55 transactions, soit la plus grande proportion de toutes les entreprises selon les données compilées par Refinitiv. KPMG s'est classé à la première place du classement de Refinitiv pour le marché intermédiaire (en volume) et s'est également classé au premier rang sur une période de cinq ans, de 2018 à 2022, en donnant des conseils sur 217 transactions. Les classements comprennent les fusions éligibles, les acquisitions, les rachats, les scissions, les offres publiques de rachat, les achats de participations minoritaires et les restructurations de dette.

Activités de fusions et d'acquisitions dans le marché intermédiaire en 2022 (terminées au 31 décembre 2022)

Classement Conseiller Total des ententes 1 KPMG 55 2 PricewaterhouseCoopers 27 3 Ernst & Young LLP 26 4 Rothschild & Co 23 5 RBC Capital Markets 22 6 Houlihan Lokey 19 7 CIBC World Markets Inc 18 8 BMO Capital Markets 17 9 Canaccord Genuity Group Inc 16 10* Oaklins 13 10* Stifel/KBW 13

KPMG Corporate Finance se concentre principalement sur le marché canadien des moyennes entreprises, offrant une vaste gamme de services bancaires d'investissement et services de consultation à ses clients nationaux et internationaux. Nos professionnels possèdent une expérience et des connaissances approfondies de l'industrie pour conseiller nos clients sur les fusions et acquisitions, les dessaisissements, les acquisitions de capital, les financements, les restructurations de dette, les recapitalisations de capital, le financement de projets d'infrastructure, les services de conseil en capital, les solutions de portefeuille, les attestations d'équité et d'autres besoins consultatifs. L'équipe a une feuille de route remarquable pour ce qui est de travailler avec un large éventail d'entreprises canadiennes ayant des objectifs de transaction variés et d'obtenir de bons résultats pour nos clients.

À propos du sondage sur les perspectives des PME de KPMG au Canada

Du 16 août au 1 septembre 2022, KPMG au Canada a sondé les propriétaires d'entreprise ou les décideurs au niveau de la direction de 503 petites et moyennes entreprises canadiennes à l'aide de la plateforme de recherche en ligne Methodify de Schlesinger Group. Trente-deux (32) pour cent des répondants ont déclaré des revenus bruts annuels de plus de 500 millions de dollars, 26 % entre 300 et 499 millions de dollars, 18 % entre 200 et 299 millions de dollars, 16 % entre 100 et 199 millions de dollars, et 8% sous les 50 millions de dollars. La grande majorité (85 %) des PME sondées sont privées et les 15 % restants sont cotées en bourse. Cinquante-sept pour cent des PME sont des entreprises familiales.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr.

