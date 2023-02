Selon le sondage TD sur la fraude, six Canadiens sur dix se sentent plus que jamais visés par la fraude financière, mais ne sont peut-être pas suffisamment informés pour bien se protéger

Dans un contexte économique où 54 % des Canadiens éprouvent du stress ou de l'anxiété face à la fraude financière, l'éducation constitue la meilleure protection

TORONTO, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage publié par le Groupe Banque TD dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude révèle que, malgré la crainte croissante d'être victimes de fraude, les Canadiens ne disposent peut-être pas des connaissances nécessaires pour se protéger.

Dans le contexte de l'évolution des conditions du marché et de l'augmentation du coût de la vie, 62 % des Canadiens estiment qu'ils sont plus que jamais visés par la fraude, mais près de la moitié d'entre eux (46 %) ne se sont pas renseignés sur la prévention de la fraude ni sur les façons de se protéger contre celle-ci au cours de la dernière année. En fait, près de huit Canadiens sur dix (78 %) ne croient pas être en mesure de repérer les fraudes ou les escroqueries potentielles de manière confiante.

Le sondage a révélé que 51 % des Canadiens craignent de faire l'objet d'une fraude, tandis que près de la moitié (47 %) pensent que les conditions difficiles des dernières années combinées à une hausse du coût de la vie les exposeront davantage aux fraudes et escroqueries financières.

« Les Canadiens disent avoir été la cible d'un nombre record de tentatives de fraude financière, mais beaucoup d'entre eux peuvent utiliser les outils et des ressources mis à leur disposition pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs proches, déclare Mohamed Manji, vice-président, Gestion des fraudes au Canada à la TD. Il est important de faire preuve de prudence, surtout à un moment où les fraudeurs peuvent tirer profit des difficultés économiques auxquelles de nombreux Canadiens font face actuellement. En plus des mesures de sécurité rigoureuses que la TD a mises en place pour ses clients, la meilleure manière de se protéger contre la fraude financière est de se méfier et de savoir comment la repérer. »

La TD et le Centre antifraude du Canada offrent tous deux une vaste bibliothèque d'articles traitant des dernières tendances en matière d'escroquerie et des mesures que les Canadiens peuvent prendre pour être plus conscients des risques et éviter d'être victimes de fraude.

Comment les Canadiens sont-ils ciblés?

D'après le sondage, près du trois quarts des Canadiens (72 %) disent avoir été la cible de courriels ou messages textes frauduleux, soit une hausse de 14 % par rapport à l'année dernière, tandis que 66 % disent avoir été ciblés par les fraudeurs par téléphone. Les fraudeurs semblent moins utiliser les médias sociaux, car seulement 26 % des répondants disent avoir été ciblés par cette méthode, soit 10 % de moins que l'année dernière. Le sondage révèle également que les fraudes qui préoccupent le plus les Canadiens sont notamment le vol d'identité (52 %), la fraude sur titre (23 %) et les fausses urgences (20 %).

À la section portant sur l'évaluation des facteurs de vulnérabilité à la fraude, les répondants ont désigné l'âge (43 %), la solitude ou l'isolement (35 %), le fait d'avoir récemment déménagé au Canada (34 %) et les difficultés financières ou la perte d'emploi (32 %) comme les facteurs les plus importants.

« Nous constatons que de plus en plus de fraudeurs utilisent l'arnaque des grands-parents ou du besoin urgent, ajoute Mohamed Manji. Cette affreuse escroquerie fonctionne très souvent, car elle tire avantage du désir de prendre soin de ses proches. Si vous recevez un appel d'une personne qui prétend être un parent ou un ami et qui vous demande de l'argent immédiatement, raccrochez et rappelez-la à son numéro de téléphone personnel. »

Nous constatons qu'une certaine honte est associée à ce type de crime, car près d'un Canadien sur trois (31 %) a indiqué qu'il serait trop gêné pour dévoiler à qui que ce soit qu'il a été victime d'une fraude ou d'une escroquerie. Ce phénomène est plus fréquent chez les jeunes Canadiens, puisque 66 % des membres de la génération Z et 44 % des millénariaux ont admis qu'ils ne diraient à personne qu'ils ont été escroqués. Toute personne qui croit avoir été victime de fraude doit en informer immédiatement son institution financière, le service de police local, les agences d'évaluation du crédit (Equifax et TransUnion) et le Centre antifraude du Canada.

Comment les Canadiens peuvent-ils se protéger contre la fraude?

Voici des trucs et astuces de la TD à l'intention des Canadiens qui souhaitent s'informer et mieux se protéger contre la fraude financière :

Renseignez-vous : Consultez et partagez les ressources et les conseils de la TD pour en apprendre davantage sur les fraudes courantes, et ainsi les détecter et les éviter plus facilement.

Consultez et partagez pour en apprendre davantage sur les fraudes courantes, et ainsi les détecter et les éviter plus facilement. Méfiez-vous : Si quelqu'un vous donne des conseils sans que vous en ayez demandé, faites preuve de méfiance et renseignez-vous comme il faut avant de prendre une décision d'ordre financier, surtout si on vous incite à agir rapidement. Ne cliquez pas sur un lien qui provient d'une adresse courriel ou d'un numéro de téléphone que vous ne reconnaissez pas.

Si quelqu'un vous donne des conseils sans que vous en ayez demandé, faites preuve de méfiance et renseignez-vous comme il faut avant de prendre une décision d'ordre financier, surtout si on vous incite à agir rapidement. Ne cliquez pas sur un lien qui provient d'une adresse courriel ou d'un numéro de téléphone que vous ne reconnaissez pas. Vérifiez régulièrement vos relevés et l'activité de votre compte : Les applications de gestion des dépenses peuvent se révéler utiles. C'est notamment le cas de l'appli Dépense TD, qui envoie des avis d'opération d'achat en temps réel, une fonction qui vous permet de reconnaître rapidement une opération frauduleuse. Signalez à votre institution financière toute opération que vous ne reconnaissez pas.

Les applications de gestion des dépenses peuvent se révéler utiles. C'est notamment le cas de l'appli Dépense TD, qui envoie des avis d'opération d'achat en temps réel, une fonction qui vous permet de reconnaître rapidement une opération frauduleuse. Signalez à votre institution financière toute opération que vous ne reconnaissez pas. Protégez vos renseignements personnels : Gérez votre carte avec l'appli TD : vous pouvez verrouiller votre carte de crédit TD si vous l'avez égarée, ou bloquer les achats internationaux en personne quand vous ne voyagez pas à l'extérieur du Canada. Cachez toujours vos NIP et vos mots de passe, et ne divulguez jamais ces renseignements à qui que ce soit.

Gérez votre carte avec l'appli TD : vous pouvez verrouiller votre carte de crédit TD si vous l'avez égarée, ou bloquer les achats internationaux en personne quand vous ne voyagez pas à l'extérieur du Canada. Cachez toujours vos NIP et vos mots de passe, et ne divulguez jamais ces renseignements à qui que ce soit. Restez informé : Abonnez-vous à des services gratuits comme Alertes de fraude TD pour recevoir des messages textes qui vous alerteront si une activité suspecte est décelée dans vos comptes bancaires personnels.

À propos du sondage TD sur la fraude

Le Sondage sur la fraude de TD fourni par Maru Public Opinion au nom de la Banque TD est réalisé par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Ils ont interrogé du 3 au 4 février 2023 1 521 adultes canadiens qui sont membres du panel en ligne de La Voix Maru Canada du 3 au 4 février 2023. Les résultats de cette étude ont été pondérés en fonction de l'éducation, de l'âge, du sexe et de la région (et au Québec, de la langue) pour représenter la population, selon les données du recensement. Cette démarche permet de garantir que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les divergences entre les totaux et avec les données des tableaux sont dues au fait que les chiffres ont été arrondis.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Mick Ramos, (604) 318-3455, [email protected]