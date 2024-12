Selon le modèle de maison des aînés - Lancement des travaux d'agrandissement au CHSLD Vallée-de-la-Lièvre

GATINEAU, QC, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, a lancé officiellement aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, les travaux d'agrandissement du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Vallée-de-la-Lièvre, qui seront réalisés selon le concept des maisons des aînés (MDA).

Les travaux consistent à ajouter 48 places réparties en 4 maisonnées de 12 personnes. Les installations disposeront toutes de chambres individuelles avec toilette et douche adaptées. Les nouvelles chambres accueilleront des personnes actuellement hébergées à l'Hôpital de Papineau. Des travaux de réaménagement seront aussi réalisés dans le bâtiment existant afin d'adapter les secteurs de services de soutien, notamment les services alimentaires.

Rappelons que le modèle des maisons des aînés reproduit le domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie actif, entre autres grâce à un accès facile à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidentes et résidents et de leurs proches. Il s'agit de la nouvelle vision du gouvernement pour l'hébergement des personnes aînées.

Citations :

« La réalisation de ce projet est une autre démonstration de l'engagement du Québec à améliorer, de façon durable, l'hébergement des personnes aînées. L'agrandissement au CHSLD Vallée-de-la-Lièvre viendra doter la collectivité d'un milieu de vie bienveillant, accueillant et chaleureux, favorisant le bien-être des personnes hébergées. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Le début de ces travaux est très important pour la communauté de Buckingham et des environs. Le choix de notre gouvernement de procéder à cet agrandissement, selon les standards des maisons des aînés, est une excellente nouvelle. Je remercie toutes les équipes qui contribuent à la réalisation de ce projet, qui permettra d'offrir un milieu de vie de qualité pour les résidentes et résidents. Je suivrai de très près les prochaines étapes au cours des prochains mois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

Faits saillants :

Le projet de reconstruction de ces places en MDA fait partie des 2 400 places en CHSLD qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

La capacité actuelle du CHSLD Vallée-de-la-Lièvre est de 80 résidents et résidentes en chambres individuelles.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements : Danick Forcier, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, 367 977-8724