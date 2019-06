Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec - Cinq fromages des Laurentides sont finalistes

QUÉBEC, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est heureux d'annoncer qu'au terme d'un rigoureux processus d'évaluation sensorielle, cinq fromages des Laurentides, issus de deux fromageries, figurent parmi les finalistes de la 21e présentation de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec. Il s'agit de :

Agropur coopérative laitière

OKA avec champignons

Aromatisé : épices, légumes, fruits ou noix

Aromatisé : épices, légumes, fruits ou noix

OKA L'Artisan

Lait de vache (entreprise transformant plus d'un million de litres par an) - Croûte lavée, mixte ou naturelle - À pâte ferme ou dure





vache (entreprise transformant plus d'un million de litres par an) - Croûte lavée, mixte ou naturelle - À pâte ferme ou dure Les Fromagiers de la Table Ronde

Fleuron

Pâte persillée

Pâte persillée

Fou du Roy

Lait de vache (entreprise transformant moins d'un million de litres par an) - Croûte lavée, mixte ou naturelle - À pâte demi-ferme

vache (entreprise transformant moins d'un million de litres par an) - Croûte lavée, mixte ou naturelle - À pâte demi-ferme

Ménestrel

Lait de vache (entreprise transformant moins d'un million de litres par an) - Croûte lavée, mixte ou naturelle - À pâte ferme ou dure

C'est à l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe, que s'est déroulée l'évaluation sensorielle du 21e concours des fromages du Québec. Un jury de 22 spécialistes représentant les diverses filières du secteur alimentaire a évalué pas moins de 169 fromages. Les juges ont ainsi apprécié l'apparence générale, la texture, l'odeur, la saveur et la flaveur de chacun des fromages inscrits.

En tout, 58 des meilleurs fromages du Québec, provenant de 28 fromageries, sont toujours dans la course pour remporter l'un des prestigieux prix Caseus, dont le Caseus Or qui couronnera le meilleur fromage du Québec.

Les lauréats des prix Caseus seront dévoilés le 11 septembre prochain au Musée de la civilisation, à Québec. Cette année, parmi les 58 finalistes, 21 prix seront attribués en fonction des différentes classes d'inscription. Les prestigieux Caseus Or, Argent, Bronze et Longævi seront aussi décernés parmi les gagnants, toutes catégories confondues.

Citations :

« Les fromages du Québec gagnent en popularité d'année en année et Sélection Caseus est une vitrine exceptionnelle et originale pour les faire découvrir aux consommateurs. C'est aussi l'occasion de souligner le savoir-faire et l'excellence de nos fromagers. Bravo à ceux qui ont un produit finaliste pour leur génie créatif! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Pour une fromagerie, voir l'un de ses fromages parmi les finalistes est une grande marque de reconnaissance de son savoir-faire. C'est également une excellente façon de se distinguer de ses concurrents et de se faire connaître des consommateurs. Je souhaite bonne chance aux fromages en lice et je félicite les fromageries Agropur coopérative laitière et Les Fromagiers de la Table Ronde pour leur expertise. »

Mme Sylvie D'Amours, ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Voici la répartition régionale des fromageries et des fromages en lice :

Région Fromageries* Fromages Abitibi-Témiscamingue 1 1 Capitale-Nationale 1 3 Centre-du-Québec 7 15 Chaudière-Appalaches 3 7 Estrie 5 11 Lanaudière 3 5 Laurentides 2 5 Mauricie 1 1 Montérégie 2 4 Outaouais 1 1 Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 5 * Certaines fromageries ont des ateliers de fabrication dans plusieurs régions.

Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages faits au Québec.

Le concours est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. L'évaluation sensorielle des fromages est supervisée par l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe , avec l'appui de Cintech agroalimentaire.

, avec l'appui de Cintech agroalimentaire. Sélection Caseus peut compter sur l'engagement financier de son premier partenaire, Les Producteurs de lait du Québec. Viennent ensuite les grandes chaînes d'alimentation IGA, Metro et Provigo. Les autres partenaires financiers sont Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et La Financière agricole du Québec.

Cette année, le site Web caseus.ca comporte une nouveauté : il permet de localiser facilement les fromageries dont un ou plusieurs fromages sont finalistes au moyen de Google Maps et de voir le trajet à suivre depuis le lieu où se trouve l'internaute. Cette fonctionnalité encourage les consommateurs à ajouter des points d'intérêt agrotouristiques à leurs itinéraires.

Lien connexe :

www.caseus.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525