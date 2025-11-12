Sel ICECAT inc. de Saint-Maurice est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) inscrit l'entreprise Sel ICECAT inc. au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans. Cette décision a été rendue le 29 septembre dernier pour non-respect des exigences d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre d'une partie à un contrat public.

Active dans l'importation et la vente de sels et d'abrasifs destinés aux chaussées, l'entreprise de Saint-Maurice, en Mauricie, a fait l'objet d'un examen d'intégrité. Cet examen a mené à la décision de l'AMP pour les motifs suivants :

Sel ICECAT inc. a omis de déclarer l'un de ses réels dirigeants, soit Sébastien Neault.

Sel ICECAT inc. est une continuité de l'entreprise Le Groupe Neault inc. qui a déjà été exclue des contrats publics et inscrite au RENA.

Ainsi, au cours des cinq prochaines années, Sel ICECAT inc. ne pourra soumissionner pour conclure un contrat public ni conclure un contrat ou un sous-contrat avec un organisme public ou municipal. L'entreprise dispose de 60 jours pour mettre un terme à ses contrats publics en cours.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

Résumé de la décision

SOURCE Autorité des marchés publics

Source : Karine Primard, Direction des affaires publiques et des communications, Autorité des marchés publics, 581-888-7486