TORONTO, 20 décembre 2022 /CNW/ - SEIMD (NASDAQ: SEIC) a annoncé aujourd'hui que Karla Webster Gill a été nommée directrice générale et cheffe de distribution de services de gestion d'actif chez SEI Investments Canada Company (SEI Canada). Professionnelle œuvrant à SEI depuis 16 ans, Karla Webster Gill possède plus de 27 ans d'expérience au sein de l'industrie.

Voici la déclaration de Wayne Withrow, chef des services de gestion d'actif à l'échelle mondiale de SEI :

« L'engagement de Karla Webster Gill à aider nos clients à obtenir de meilleurs résultats et les relations extraordinaires qu'elle a établies témoignent de la mission de SEI, qui consiste à construire un meilleur avenirSM grâce au pouvoir des relations. Son expertise et son expérience seront essentielles à l'expansion de nos partenariats stratégiques au Canada. Je suis convaincu que Karla Webster Gill continuera de mener notre stratégie de croissance et d'offrir des solutions améliorées qui favorisent la réussite de nos clients.

Au moment où nous cherchons à saisir les occasions d'exécuter des projets dans les domaines stratégiques clés de SEI que sont le talent, la culture et la croissance, sa nomination reflète nos efforts pour promouvoir la mobilité interne et faire évoluer le leadership. »

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Gill est chargée d'appuyer la distribution des stratégies et des solutions de placement de SEI, d'élaborer des programmes personnalisés de gestion d'actifs et d'orienter notre vision et notre stratégie commerciale au Canada. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice du développement des affaires pour la distribution de services de gestion d'actif chez SEI. Avant de se joindre à SEI, Mme Gill a occupé différents postes à BMO Nesbitt Burns. Elle détient le titre de conseillère en planification financière et a reçu en 2022 des titres de compétences en finances de l'AIR en reconnaissance de son expertise en matière de placement responsable.

À propos de sa nomination, Mme Gill a commenté :

« Je suis ravie d'élargir mon rôle en aidant les organisations de gestion de patrimoine à gérer et accueillir le changement, à surmonter les défis et à faire croître leurs entreprises. J'ai hâte de continuer de renforcer nos relations avec les clients et d'en créer de nouvelles afin de proposer des solutions de gestion des placements alignées sur les objectifs financiers des investisseurs. »

Ce rôle était auparavant occupé par Andy Mitchell, qui quitte SEI pour saisir une autre occasion.

M. Withrow a poursuivi :

« M. Mitchell a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre d'un cadre et de solutions de placement axés sur les objectifs au Canada ainsi que dans le renforcement de notre patrimoine en tant que pionnier des programmes mondiaux de gestion des actifs des gestionnaires. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets. »

À propos de SEI Canada

SEI a fondé son entreprise canadienne en 1983, mettant au point des techniques novatrices de gestion d'actifs pour les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, SEI offre des solutions intégrées de gestion des placements et de conseils stratégiques pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à s'acquitter de leurs responsabilités fiduciaires. Misant sur son expertise en matière de placement, SEI a commencé à fournir des solutions de placement aux investisseurs particuliers par l'entremise de conseillers en placement en 1994. L'approche de placement propose des stratégies multigestionnaires et diversifiées à l'échelle mondiale, avec une préférence pour les investisseurs particuliers canadiens. Les stratégies axées sur les objectifs, les stratégies de répartition stratégique de l'actif et les fonds de catégories d'actif de SEI sont disponibles par l'intermédiaire de courtiers sélectionnés. Pour de plus amples renseignements, consultez seic.com/en-CA .

À propos de SEI®

SEI (NASDAQ:SEIC) offre des solutions technologiques et de placement qui rapprochent les entreprises de l'industrie des services financiers. Grâce à ses capacités dans les domaines du traitement des placements, des opérations et de la gestion des actifs, SEI collabore avec des sociétés, des institutions financières et des professionnels du secteur ainsi qu'avec des familles très fortunées, afin de résoudre des problèmes, de gérer le changement et d'aider à protéger les actifs, pour favoriser la croissance actuelle et future. Au 30 septembre 2022, SEI offrait des services-conseils, des services de gestion ou des services d'administration à l'égard d'un actif totalisant près de 1 200 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez le seic.com .

Personne-ressource de l'entreprise : Personne-ressource pour les médias : Leslie Wojcik Kerry Mullen SEI Vested +1 610 676-4191 +1 917 765-8720 [email protected] [email protected]

SOURCE SEI Investments Company