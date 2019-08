SEI Canada retire, de son Fonds d'actions canadiennes, la stratégie de Hillsdale Investment Management Inc. axée sur la valeur et le momentum

TORONTO, le 9 août 2019 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (« SEI Canada »), une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company (NASDAQ : SEIC), a annoncé aujourd'hui qu'elle retirait, du Fonds d'actions canadiennes, la stratégie de Hillsdale Investment Management Inc. (« Hillsdale ») axée sur la valeur et le momentum.

« Nous restructurons le Fonds d'actions canadiennes afin d'en bonifier le rendement et de mettre l'accent sur des sous-conseillers en valeurs dont les stratégies s'harmonisent plus directement avec le cadre de placement de SEI », a déclaré Kevin Barr, chef de l'Unité Gestion de portefeuille de SEI. « Hillsdale reste un sous-conseiller en valeurs et continue de mettre en œuvre sa stratégie axée sur le momentum au sein de notre Fonds d'actions canadiennes. Nous avons toujours confiance dans les capacités de Hillsdale ».

À propos de SEI Canada

La filiale canadienne de SEI a été fondée en 1983, comme chef de file en matière de techniques de gestion d'actifs novatrices à l'intention des investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, SEI offre des solutions intégrées de gestion de placement et de conseils stratégiques visant à aider les investisseurs institutionnels à atteindre les objectifs de leur entreprise et à s'acquitter de leurs responsabilités fiduciaires. Tirant parti de son savoir-faire en placement, SEI a commencé à offrir des solutions de placement aux particuliers par l'entremise de conseillers en placement en 1994. Sa méthode de placement permet d'offrir aux investisseurs canadiens des stratégies diversifiées à l'échelle mondiale et employant plusieurs gestionnaires, tout en affichant un penchant national adéquat. Les Stratégies axées sur les buts, les Stratégies de répartition d'actifs stratégique et les Fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par le biais de relations avec des courtiers. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.com/fr-ca.

À propos de SEI

Après 50 ans en affaires, SEI (NASDAQ : SEIC) demeure un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions liées au traitement, à la gestion et aux opérations de placements visant à aider les entreprises, les institutions financières, les conseillers financiers et les familles fortunées à créer et à gérer leur patrimoine. Au 30 juin 2019, SEI gérait ou administrait, par l'entremise des filiales et partenaires dans lesquels elle a un intérêt important, 970 milliards de dollars en fonds de couverture, en capital-investissement, en fonds communs de placement ainsi qu'en actifs gérés collectivement et séparément et offrait des conseils à cet égard, soit 335 milliards de dollars en actifs gérés et 630 milliards de dollars en actifs administrés pour le compte de clients. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.com/fr-ca.

Société de placements SEI Canada, filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company, est le gestionnaire des fonds SEI au Canada.

Les présents renseignements sont fournis à titre indicatif seulement et ne constituent pas des conseils juridiques, fiscaux, comptables, en valeurs mobilières, de recherche ou de placement sur des fonds ou un titre en particulier ni un avis sur la pertinence d'un placement. Ils ne doivent pas être interprétés comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre, d'un produit dérivé ou d'un contrat à terme standardisé. Il n'est pas recommandé d'agir en fonction de l'information contenue dans ce document, à moins d'obtenir l'avis juridique, fiscal, comptable et financier d'un professionnel en placement.

Les placements comportent des risques, dont celui de perdre le capital investi. En plus des risques habituels associés à l'investissement, les placements internationaux peuvent comporter des risques de perte en capital découlant de fluctuations défavorables de la valeur des devises, de divergences dans les principes comptables généralement reconnus ou de l'instabilité politique ou économique dans d'autres pays.

Des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés pourraient ne pas se reproduire.

Personne-ressource pour les médias/l'entreprise :

Leslie Wojcik

SEI

+1 610-676-4191

lwojcik@seic.com

SOURCE SEI

Related Links

http://www.seic.com