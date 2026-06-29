SEI Canada modifie des cotes de risque

TORONTO, le 29 juin 2026 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (SEI Canada), une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company (NASDAQ : SEIC), a annoncé aujourd'hui des changements dans la cote de risque du Fonds d'obligations à long terme.

Après avoir effectué son examen annuel régulier, SEI Canada a modifié les cotes de risque de certaines catégories du fonds énumérées ci-dessous, lesquelles sont indiquées dans le document d'information du fonds ainsi que dans le prospectus simplifié du fonds daté du 25 juin 2026.

Nom du fonds Catégories Cote de risque antérieure Nouvelle cote de risque Fonds d'obligations à long terme E, F, O Faible à moyen Moyen

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement du fonds. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la méthode d'évaluation du risque, ainsi que sur l'objectif et les stratégies de placement du fonds dans le prospectus susmentionné.

À propos de SEI Canada

Fondée en 1983, l'activité canadienne de SEI offre des solutions intégrées de gestion d'investissement et de conseil stratégique pour aider les intermédiaires et les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à s'acquitter de leurs responsabilités fiduciaires. L'approche d'investissement de SEI propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence pour le pays d'origine pour les investisseurs individuels canadiens. Les stratégies fondées sur des objectifs, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par l'intermédiaire de courtiers sélectionnés. Pour en savoir plus, visitez seic.com/fr-CA.

À propos de SEI®

SEI (NASDAQ : SEIC) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de technologie financière, d'exploitation et de gestion d'actifs dans le secteur des services financiers. SEI adapte ses solutions et services pour aider ses clients à déployer plus efficacement leur capital, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou de talents, afin qu'ils puissent mieux servir leurs clients et atteindre leurs objectifs de croissance. Au 31 mars 2026, SEI gère, conseille ou administre environ 1 900 milliards de dollars d'actifs. Pour en savoir plus, visitez seic.com.

Personne-ressource entreprise/médias :

Alicia Rudd

SEI

+1 610-676-3887

[email protected]

SOURCE SEI Investments Company