SEI Canada diminue les cotes de risque de plusieurs fonds

Le Fonds d'actions internationales ajoute un sous-conseiller

TORONTO, le 28 juin 2019 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (« SEI Canada »), une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company (NASDAQ : SEIC), a annoncé aujourd'hui des changements aux cotes de risque de plusieurs fonds, ainsi que l'ajout de Lazard Asset Management LLC en tant que sous-conseiller du Fonds d'actions internationales (anciennement le Fonds d'actions EAEO) à compter du 28 juin 2019.

Après avoir effectué son examen annuel, SEI Canada a diminué les cotes de risque de certaines catégories des fonds qui figurent ci-dessous. Les changements seront divulgués dans les feuilles de renseignements et les prospectus simplifiés des Fonds en date du 28 juin 2019.

Nom du Fonds Catégories Cote de risque précédente Nouvelle cote

de risque Fonds tout actions Toutes les catégories Moyenne De faible à moyenne Fonds équilibré 60/40 Toutes les catégories De faible à

moyenne Faible Fonds équilibré Toutes les catégories De faible à moyenne Faible Fonds équilibré de revenu mensuel Toutes les catégories De faible à moyenne Faible Fonds d'actions canadiennes Toutes les catégories Moyenne De faible à moyenne Fonds d'actions de petites sociétés

canadiennes Toutes les catégories De moyenne à élevée Moyenne Fonds mondial de gestion de la

volatilité Toutes les catégories Moyenne De faible à moyenne Fonds de croissance 100 Toutes les catégories Moyenne De faible à moyenne Fonds d'actions internationales Toutes les catégories Moyenne De faible à moyenne Fonds indiciel de forte capitalisation

américaine E, F, I, O, R

seulement Moyenne De faible à moyenne Fonds d'actions de grandes sociétés américaines E, F, I, O, R

seulement Moyenne De faible à moyenne Fonds d'actions de petites sociétés

américaines F (H), I (H), O (H), R

(H) seulement De moyenne à élevée Moyenne

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ni aux stratégies de ces fonds. De plus amples renseignements à propos de la méthodologie des cotes de risque, ainsi que des objectifs et des stratégies d'investissement de chaque fonds, se trouvent dans les prospectus mentionnés ci-dessus.

