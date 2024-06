BROSSARD, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Segic, un chef de file reconnu dans la gestion intégrée des avantages collectifs et individuels par l'entremise de sa plateforme Saas, est fière d'annoncer son partenariat stratégique avec Norton Benefit Solutions, un chef de file en matière de cybersécurité, une partie intégrante de la société Gen™. Grâce à ce partenariat, Norton Benefit Solutions sera maintenant intégré au Marketplace des avantages de Segic, contribuant à apporter une protection robuste contre les menaces numériques, à sécuriser les renseignements personnels et financiers sur plusieurs appareils et à assurer la tranquillité d'esprit en cette ère numérique.

Bienvenue à Norton sur le Marketplace des avantages Segic (Groupe CNW/SEGIC)

« En proposant Norton Benefit Solutions par l'intermédiaire du Marketplace des avantages de Segic, nous renforçons notre engagement envers de la sécurité et le bien-être de nos membres. Ce partenariat nous permet d'offrir des solutions de cybersécurité exclusives et abordables qui aident nos membres à se protéger contre les menaces en ligne et le vol d'identité », explique Danny Boulanger, président-directeur général de Segic.

Casey Cullinan, vice-président de Norton Benefit Solutions chez Gen : « Cette collaboration permet de protéger les renseignements personnels et les données financières, de préserver la confidentialité des activités en ligne, de protéger les appareils personnels contre les cybermenaces et offre de l'assistance en cas de vol d'identité. Grâce aux fonctionnalités de la solution, comme un RPV sécurisé, un antivirus, un gestionnaire de mots de passe et la surveillance financière, nous donnons aux employés et à leur famille les moyens de prendre le contrôle de leur vie numérique. »

À propos de Segic :

Segic est une plateforme novatrice Saas qui transforme la gestion des avantages collectifs et individuels. Il offre une administration rationalisée et optimisée, renforçant l'attractivité de l'employeur et la rétention des talents grâce à une approche personnalisée.

Découvrez notre Marketplace des avantages Segic.

À propos de Norton Benefit Solutions :

Norton est un chef de file en matière de cybersécurité et fait partie de Gen™ (NASDAQ : GEN), une entreprise mondiale qui se consacre à la liberté numérique grâce à une famille de marques de confiance destinées aux consommateurs. Norton Benefit Solutions donne aux employés les outils nécessaires pour protéger leur santé numérique grâce à un forfait complet d'avantages. Nous croyons que tout le monde, où que ce soit, mérite un moyen simple et clair de vivre sa vie numérique en toute sécurité, en toute confidentialité et en toute confiance. Notre forfait d'avantages pour les employés offre des services de sécurité pour appareils, de confidentialité en ligne ainsi que de protection et de rétablissement de l'identité.

Pour en savoir plus, visitez le site de Norton Benefit Solutions.

