BROSSARD, QC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Segic, un leader dans la gestion intégrée des avantages sociaux, est fier d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec Workind, une solution innovante d'avantages non traditionnels et de mieux-être. Cette collaboration introduira une offre complète de mieux-être au sein de la plateforme Segic, marquant une avancée significative dans la gestion holistique des avantages sociaux des employés.

Grâce à ce partenariat, Segic intégrera l'éventail de produits et services Workind accessible directement dans son portail pour les participants d'un programme d'avantage, offrant aux utilisateurs un accès transparent aux ressources qui soutiennent la santé mentale, physique et financière. Ce mouvement souligne l'engagement de Segic à promouvoir un milieu de travail plus productif, engagé et sain.

« L'alliance avec Workind nous permet d'élargir nos capacités au-delà de la gestion des avantages traditionnels, » déclare Danny Boulanger, Président et directeur général de Segic. « Avec la solution mieux-être Workind, nous redéfinissons ce qu'une plateforme d'avantages peut faire, en offrant une approche plus personnalisée et proactive du bien-être des employés. »

Les offres de Workind complètent le système robuste de gestion des avantages de Segic en fournissant aux employés un accès sur demande à une gamme de produits et services adaptée à leurs besoins et à leur style de vie unique. L'intégration permettra aux utilisateurs de suivre leurs activités de bien-être, d'accéder aux services de soutien et de prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur bien-être.

« Nous sommes ravis de nous associer à Segic et de propulser une plateforme plaçant le bien-être des employés au premier plan. » souligne Farnel Fleurant, Fondatrice et directrice générale de Workind.

« Notre objectif est de faciliter l'accès à des avantages personnalisés pour répondre aux différents besoins des participants et améliorer leur bien-être général. Avec Segic, nous concrétisons cela pour des organisations de toutes tailles. »

La plateforme améliorée sera disponible dans le premier trimestre 2024 pour tous les clients de Segic, offrant une solution unifiée qui répond à la demande croissante de programmes complets d'avantages sociaux et de bien-être pour les employés.

À propos de Segic

Segic est une plateforme SaaS de pointe offrant des solutions de gestion globale des avantages sociaux conçues pour simplifier l'administration de l'assurance collective, volontaire et individuelle. Axée sur l'innovation et la flexibilité, Segic permet aux employeurs d'améliorer leur stratégie de santé, de retenir les employés, d'attirer de nouveaux talents et d'augmenter le bien-être collectif.

Pour en savoir plus sur notre Marketplace des avantages, visitez : www.segic.ca

À propos de Workind

Workind a pour mission de concevoir des expériences employées bienveillantes. Grâce à une plateforme intelligente et intuitive, Workind offre une solution flexible permettant aux employés d'avoir accès à des avantages personnalisés pour définir l'équilibre de vie qui leur convient tout en ayant un impact positif dans leur communauté.

Pour en savoir davantage sur Workind, visiter : www.workind.ca.

