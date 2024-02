BROSSARD, QC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Segic, un chef de file dans la gestion intégrée des avantages sociaux, annonce fièrement un nouveau partenariat stratégique avec Kaira, une application de bien-être financier personnalisée. Cette collaboration introduira une offre complète de coaching financier proactif au sein de la plateforme Segic, marquant une avancée significative dans la gestion holistique des avantages sociaux des employés.

Bienvenue à Kaira (Groupe CNW/SEGIC)

Cette collaboration avec Kaira permet à Segic d'enrichir sa plateforme avec une application dépassant le cadre d'un simple outil financier. Se présentant comme une solution novatrice, elle contribue à accroître la productivité et à renforcer la rétention des employés. Axée sur l'analyse des comportements financiers individuels, l'application propose un coaching adapté au parcours financier unique de chaque utilisateur. Kaira s'engage à soutenir les employés dans leur quête de stabilité financière et la réalisation de leurs objectifs. L'intégration de cette application au sein de la plateforme Segic témoigne de notre engagement à promouvoir la satisfaction et le bien-être global au travail.

« Cette alliance avec Kaïra nous ouvre la voie à une expansion de nos capacités au-delà de la gestion des avantages traditionnels, » déclare Danny Boulanger, Président et directeur général de Segic. « Avec l'application de bien-être financier personnalisé de Kaïra, nous redéfinissons ce qu'une plateforme d'avantages peut faire, en offrant une approche proactive pour le bien-être global des employés. »

« Éric Mac Nicoll, co-fondateur et PDG de Kaira Technologies, souligne : 'Pour Kaira Technologie, nous joindre à Segic représente une opportunité unique de s'intégrer à une plateforme progressiste qui s'inscrit clairement dans le domaine du bien-être. Notre solution, spécifiquement axée sur la gestion financière, représente une réelle valeur ajoutée à notre partenariat. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de marquer notre présence dans ce Marketplace d'avantages, augmentant ainsi l'accessibilité de notre application de bien-être financier personnalisée à notre clientèle cible, composée d'employeurs et de leurs employés.' »

La plateforme améliorée sera disponible dans le premier trimestre 2024 pour tous les clients de Segic, offrant une solution unifiée qui répond à la demande croissante de programmes complets d'avantages sociaux et de bien-être pour les employés.

À propos de Segic

Segic est une plateforme SaaS de pointe offrant des solutions de gestion globale des avantages sociaux conçues pour simplifier l'administration de l'assurance collective, volontaire et individuelle. Axée sur l'innovation et la flexibilité, Segic permet aux employeurs d'améliorer leur stratégie de santé, de retenir les employés, d'attirer de nouveaux talents et d'augmenter le bien-être collectif.

Pour en savoir plus sur notre Marketplace des avantages, visitez : www.segic.ca

À propos de Kaira

Kaira, pionnier de la technologie du bien-être financier, propose une application révolutionnaire qui offre aux employés un accompagnement financier personnalisé. Alimentée par l'IA, l'application de Kaira se connecte aux données financières avec une technologie sécurisée, pour fournir un coaching personnalisé et ainsi favoriser le succès financier et le bien-être global.

Pour en savoir davantage sur Kaira, visiter : https://www.kaira.ai/fr/

Relations médias :

Segic : Danny Boulanger, [email protected], 514 880-7704

Kaira : Eric Mac Nicoll, [email protected], 514-770-3033

