HOUSTON, le 2 juin 2026 /CNW/ - SEG Solar (« SEG »), l'un des principaux fabricants américains de modules solaires, a annoncé aujourd'hui son intention de développer son troisième site de production aux États-Unis, dans la région de Houston, au Texas. Cette nouvelle installation de 4,6 gigawatts (GW) devrait porter la capacité annuelle de production de modules de SEG aux États-Unis à 10,6 GW, renforçant ainsi la position de l'entreprise comme l'un des principaux fabricants nationaux de modules solaires et faisant progresser sa stratégie de localisation à long terme.

Dans le cadre de son expansion continue aux États-Unis, SEG a signé un contrat avec une entreprise de construction locale en vue de développer le nouveau site de 4,6 GW sur une superficie d'environ 1,15 million de pieds carrés, comprenant une usine et un entrepôt. Cette annonce précède l'ouverture de la deuxième usine de 4 GW de SEG, prévue pour le 7 août 2026. La construction de la troisième usine devrait être achevée en mars 2027, et la production commerciale devrait démarrer en mai 2027.

Les nouvelles installations sont destinées à soutenir la transition de SEG vers la technologie HJT de prochaine génération, permettant la production de modules à haut rendement alignés sur les besoins évolutifs du marché américain. Le site est également conçu pour soutenir la production de modules conformes aux normes FEOC car il assure un renforcement de la traçabilité, de la chaîne d'approvisionnement, du contrôle des matériaux et de la gestion de la conformité.

Pour soutenir l'expansion de sa production aux États-Unis et renforcer sa capacité à faire face à l'évolution des politiques commerciales et de la chaîne d'approvisionnement, SEG a commencé à planifier la construction d'une usine de fabrication de lingots et de plaquettes en Indonésie. Cette intégration en amont vise à sécuriser les composants critiques et à accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale de SEG. SEG évalue également de potentiels sites aux États-Unis pour la construction d'une usine de fabrication de cellules HJT, poursuivant ainsi sa stratégie visant à localiser les processus de fabrication clés et à renforcer le contrôle des technologies solaires de la prochaine génération.

Grâce à l'augmentation de la capacité de production de modules aux États-Unis, à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement en amont et à la transition planifiée vers la technologie HJT, SEG continue de soutenir la transition énergétique des États-Unis en fournissant des solutions solaires fiables, conformes aux normes et à haut rendement.

À propos de SEG Solar

Créé en 2021, SEG est l'un des principaux fabricants de systèmes photovoltaïques intégrés verticalement dont le siège social est situé à Houston, au Texas, aux États-Unis. La société s'engage à fournir des modules solaires fiables et rentables aux marchés des services publics, commerciaux et résidentiels. À la fin de l'année 2025, SEG avait livré plus de 7,5 GW de modules solaires dans le monde entier et atteint une capacité de production de 6,5 GW.

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SOURCE SEG Solar

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