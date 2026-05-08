HOUSTON, 8 mai 2026 /CNW/ - SEG Solar (« SEG »), un fabricant de modules solaires de premier plan aux États-Unis, annonce aujourd'hui l'implantation d'une nouvelle usine de fabrication d'énergie solaire de 4 gigawatts (GW) à Houston, au Texas. S'appuyant sur le succès de sa première usine de modules solaires de 2 GW, cet agrandissement portera la capacité de production annuelle totale de modules de SEG aux États-Unis à environ 6 GW. Les activités commerciales des nouvelles installations devraient commencer au T3 2026.

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La nouvelle installation comprend près de 500 000 pieds carrés et représente un investissement de plus de 200 millions de dollars et la création d'un maximum de 800 nouveaux emplois. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie de localisation à long terme de SEG et fera de SEG l'un des plus importants fabricants 100 % américains de modules. Les modules fabriqués au pays offriront une meilleure qualité, traçabilité et rapidité de livraison des produits afin d'augmenter la valeur pour les partenaires et les clients.

« Cette nouvelle installation marque une étape importante pour SEG », déclare Timothy Johnson, vice-président des opérations de SEG Solar. « Elle renforcera encore nos capacités de fabrication aux États-Unis tout en soutenant l'innovation technologique continue. L'usine est conçue avec la souplesse nécessaire pour intégrer des technologies de nouvelle génération, y compris HJT, à mesure que l'industrie évolue. »

L'annonce fait suite au projet de SEG de développer une usine de fabrication de lingots et de plaquettes de 5 GW en Indonésie, dont la construction devrait commencer au T2 2026. Une fois terminé, SEG sera en mesure de fournir des modules au moyen d'une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée couvrant les lingots, les plaquettes et les cellules, une capacité de plus en plus importante dans l'environnement actuel des politiques et du commerce. SEG a été validé comme un fabricant non PFE à des fins de conformité FEOC par de multiples organismes indépendants et fournit actuellement des modules avec des cellules solaires non PFE.

À propos de SEG Solar

Créé en 2021, SEG est l'un des principaux fabricants de systèmes photovoltaïques intégrés verticalement dont le siège social est situé à Houston, au Texas, aux États-Unis. La société s'engage à fournir des modules solaires fiables et rentables aux marchés des services publics, commerciaux et résidentiels. À la fin de 2025, SEG avait expédié plus de 7,5 GW de modules solaires dans le monde entier et avait atteint une capacité de production de modules de 6,5 GW.

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SOURCE SEG Solar

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