Seegene : « Les tests ciblant uniquement les virus peuvent ne pas détecter les agents pathogènes respiratoires bactériens associés à la pneumonie » Appel à l'adoption de tests PCR syndromiques complets

Les tests ciblant uniquement les virus peuvent ne pas détecter la présence concomitante de bactéries associées à la pneumonie dans 78 % des cas positifs à un virus, tandis que les tests ciblant uniquement les bactéries peuvent ne pas détecter la présence concomitante de virus dans 88 % des cas positifs à des agents pathogènes bactériens associés à la pneumonie.

L'initiative Global Million Clinical Study (GMCS) produira des données cliniques probantes pour appuyer l'adoption des tests PCR syndromiques complets comme nouvelle norme mondiale en matière de tests.

SÉOUL, Corée du Sud, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Seegene Inc., une entreprise mondiale de diagnostic moléculaire, a annoncé le lancement de la Global Million Clinical Study (GMCS), une initiative à grande échelle visant à constituer des données cliniques probantes à l'appui du passage des tests conventionnels axés sur les virus à des tests PCR syndromiques complets capables de détecter simultanément les virus et les agents pathogènes bactériens associés à la pneumonie.

[Source : rapport STAgora™] (PRNewsfoto/Seegene)

À l'aide de la plateforme d'analyse statistique de Seegene, STAgora™, l'entreprise a analysé environ 260 000 résultats de tests PCR respiratoires pédiatriques recueillis sur une période de 42 mois auprès d'enfants âgés de 0 à 5 ans. L'analyse a révélé de fréquentes co-détections de virus respiratoires et d'agents pathogènes respiratoires bactériens associés à la pneumonie, mettant en évidence la complexité des profils de détection des pathogènes dans les infections respiratoires pédiatriques.

L'analyse a révélé que les tests effectués au moyen d'un panel de virus respiratoires ont affiché un taux de positivité de 87 % et que, parmi ces résultats positifs, 78 % étaient également positifs à des agents pathogènes bactériens associés à la pneumonie. De même, les tests effectués au moyen d'un panel de bactéries associées à la pneumonie ont affiché un taux de positivité de 76 %, et 88 % des résultats positifs étaient également positifs à des agents pathogènes viraux.

Ces résultats mettent en lumière la nature complexe des infections respiratoires chez les jeunes enfants, où les pathogènes viraux et bactériens coexistent fréquemment plutôt que d'être présents isolément. Ils suggèrent que les infections respiratoires impliquent souvent plusieurs types d'agents pathogènes et que les tests axés sur une seule catégorie d'agents pathogènes peuvent ne pas fournir un portrait complet des profils d'infection.

Les résultats sont particulièrement significatifs étant donné que les infections respiratoires pédiatriques peuvent, dans certains cas, évoluer vers des affections graves comme la pneumonie ou la septicémie. Ils soulignent l'importance d'obtenir des renseignements complets sur les agents pathogènes, y compris les virus et les bactéries associées à la pneumonie, dès le début du processus d'évaluation clinique afin d'appuyer la prise de décisions appropriées en matière de diagnostic et de traitement.

De plus, les résultats indiquent que les tests ciblant des agents pathogènes particuliers peuvent ne pas rendre pleinement compte, à eux seuls, des profils de co-détection fréquemment observés dans la pratique clinique courante. Les tests PCR respiratoires complets ont affiché un taux de positivité de 96 %. Parmi ces résultats positifs, au moins deux agents pathogènes ont été détectés dans 82 % des cas, ce qui renforce l'intérêt d'évaluer simultanément plusieurs causes possibles d'infection respiratoire.

Malgré la nature complexe des infections respiratoires, les tests dans de nombreux milieux de soins demeurent principalement axés sur l'identification des infections virales, comme le virus de la grippe, le SRAS-CoV-2 et le virus respiratoire syncytial. Cette tendance ressort également d'une analyse de la demande portant sur environ 19,5 millions de tests PCR respiratoires fournis par Seegene dans 62 pays au cours des trois dernières années. L'analyse a montré que les produits destinés aux tests viraux représentaient environ 80 % de la demande totale, tandis que les produits ciblant les bactéries responsables de la pneumonie représentaient environ 20 %.

Toutefois, les symptômes respiratoires comme la rhinorrhée, la toux et la fièvre sont souvent semblables, que l'infection soit causée par un virus ou par une bactérie associée à la pneumonie, ce qui rend difficile l'identification de l'agent pathogène responsable à partir des seuls symptômes. Cela souligne également l'importance d'obtenir des renseignements sur un large éventail d'agents pathogènes dès le début du processus d'évaluation clinique.

Bien que les tests ciblant des agents pathogènes particuliers demeurent utiles pour détecter des agents pathogènes précis, ils peuvent ne pas fournir un portrait complet lorsque plusieurs agents pathogènes sont présents simultanément. Les tests PCR syndromiques complets peuvent aider les professionnels de la santé à mieux comprendre les profils d'infection et à prendre des décisions plus éclairées en matière de diagnostic et de traitement.

L'approche de Seegene en matière de tests PCR complets est conçue pour détecter les virus respiratoires et les principaux pathogènes bactériens associés à la pneumonie à partir d'un seul échantillon lors d'un seul test. Le rapport STAgora offre une visualisation intuitive des profils de co-détection, des combinaisons de pathogènes, de leur distribution et des valeurs de Ct (seuil de cycle) propres à chaque agent pathogène. Au-delà de simples résultats positifs ou négatifs, il permet d'évaluer les niveaux relatifs de détection de chaque agent pathogène dans les cas de co-détection, afin d'appuyer la prise de décisions appropriées en matière de diagnostic et de traitement en fonction des caractéristiques de chaque infection.

Selon Seegene, les tests PCR complets constituent une innovation dans le diagnostic respiratoire en permettant une évaluation plus large des causes d'infection et en aidant les cliniciens à prendre des décisions plus éclairées concernant le diagnostic et la prise en charge des patients.

À compter du mois d'août, l'entreprise lancera la GMCS afin de générer à grande échelle des données cliniques probantes issues de la pratique réelle sur la valeur des tests PCR complets dans divers milieux de soins de santé partout dans le monde.

Par l'entremise de la GMCS, Seegene prévoit d'évaluer comment les tests complets peuvent appuyer la prise de décisions cliniques tout au long des parcours diagnostiques et thérapeutiques. L'entreprise entend utiliser les résultats de l'étude pour vérifier l'utilité clinique des tests PCR syndromiques complets fondés sur les symptômes et contribuer à l'établissement de nouvelles normes mondiales en matière de diagnostic des infections respiratoires.

À propos de Seegene

Seegene est une société internationale de diagnostic moléculaire qui possède plus de 25 ans d'expertise dans la recherche, le développement et la fabrication de technologies de PCR syndromique en temps réel. L'entreprise est largement reconnue pour sa technologie PCR multiplex exclusive, qui permet la détection simultanée de plusieurs pathogènes dans un seul test.

L'une des principales caractéristiques de la technologie de PCR syndromique en temps réel de Seegene est sa capacité à détecter jusqu'à 14 agents pathogènes qui causent des signes et symptômes similaires dans un seul tube tout en fournissant des renseignements quantitatifs pour appuyer une prise de décision clinique plus efficace.

Les capacités technologiques de Seegene ont été démontrées pendant la pandémie de COVID-19, lorsque l'entreprise a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de la COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde.

En s'appuyant sur son expertise en diagnostic moléculaire, Seegene va au-delà du développement de tests diagnostiques pour bâtir un écosystème diagnostique intégré. L'entreprise fait progresser de nouvelles technologies, notamment STAgora™, une plateforme d'analyse en temps réel des données diagnostiques, et CURECA™, un système PCR entièrement automatisé conçu pour rationaliser l'ensemble du flux de travail des tests moléculaires.

Grâce à son initiative de partage de technologies et à des partenariats mondiaux, Seegene vise à élargir l'accès aux technologies de diagnostic moléculaire et à renforcer la préparation mondiale face aux maladies infectieuses.

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SOURCE Seegene

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