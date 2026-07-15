Seegene lance la première étude clinique mondiale du secteur portant sur un million de cas afin d'établir de nouvelles normes de test spécifiques à chaque maladie

Seegene lance la Global Million Clinical Study (GMCS), une étude clinique mondiale portant sur un million de cas, afin de contribuer à l'établissement de normes de test spécifiques à chaque maladie.

L'étude a pour objectif d'évaluer l'utilité clinique des approches de test syndromique fondées sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR) et de constituer des données scientifiques probantes issues de la pratique réelle afin de mieux éclairer la prise de décision clinique.

La société a été reconnue par le magazine TIME comme l'une des « entreprises ayant le plus d'impact dans le monde en 2026 », une distinction qui souligne son travail pour relever des défis mondiaux prioritaires dans le cadre de son activité principale, ainsi que son rayonnement économique mondial et son impact positif sur la planète.

SÉOUL, Corée du Sud, 15 juillet 2026 /CNW/ - Seegene a annoncé aujourd'hui le lancement de la Global Million Clinical Study (GMCS), une étude clinique portant sur un million de cas, qui vise à évaluer l'utilité clinique et l'impact potentiel d'approches complètes de tests syndromiques par PCR à partir de données issues de la pratique réelle.

Emblème des 'Entreprises les plus influentes au monde 2026' de TIME (PRNewsfoto/Seegene)

Ce projet, qui devrait démarrer en Corée du Sud et dans des établissements de santé du monde entier, a pour but de collecter des données de test à grande échelle au niveau mondial et d'évaluer la valeur clinique des approches de test spécifiques aux principales maladies infectieuses. L'objectif est d'établir les fondements scientifiques de nouvelles normes mondiales de test et de favoriser la mise en place d'un environnement diagnostique plus complet et plus précis, dans lequel chacun, indépendamment de son pays ou de sa région, puisse avoir accès aux meilleurs tests actuellement disponibles.

Dans le cadre de ce projet, Seegene fournit STAgora™, une plateforme d'analyse en temps réel des données de test. Cette plateforme est destinée à faciliter l'analyse statistique de la prévalence des agents pathogènes et des tendances en matière d'infections selon les types de maladies et les régions géographiques.

La GMCS permettra de générer des données de test issues de la pratique réelle, tout en maintenant les pratiques cliniques existantes

La GMCS ambitionne d'aller au-delà des tests ciblés conventionnels et d'évaluer la valeur clinique de tests PCR complets capables de détecter simultanément plusieurs agents pathogènes majeurs au moyen d'un seul test. L'étude analysera des données issues de tests réalisés dans des conditions réelles, qu'il a jusqu'à présent été difficile de recueillir de manière exhaustive au moyen des seuls tests conventionnels. Ces données porteront notamment sur les agents pathogènes auparavant non détectés, les co-infections, les génotypes ainsi que les tendances épidémiologiques régionales et saisonnières.

Évaluation des stratégies diagnostiques spécifiques à chaque maladie

Dans un premier temps, l'étude se concentrera sur les principaux types de maladies infectieuses, en particulier les infections de l'appareil reproducteur, les infections des voies respiratoires et les infections gastro-intestinales. L'étude vise ainsi à fournir des informations supplémentaires, au-delà de celles obtenues au moyen des méthodes de test existantes, et à évaluer dans quelle mesure ces informations peuvent soutenir la prise de décision clinique.

Élaboration d'analyses fondées sur des données probantes pour les nouvelles normes de test

Les technologies de diagnostic de pointe fondées sur la PCR peuvent assurer un niveau constant de performance diagnostique. Toutefois, les pratiques réelles de test peuvent varier en fonction du contexte sanitaire de chaque pays. Même pour une même maladie, les agents pathogènes cibles, les protocoles de test recommandés et les politiques de remboursement divergent en fonction des lignes directrices de pratique clinique et des systèmes de santé nationaux. Cela signifie que des patients atteints de la même maladie peuvent avoir accès à des tests diagnostiques dont le niveau et l'étendue varient, selon les stratégies de test et les systèmes de santé de leurs pays respectifs.

Dans cette optique, Seegene souhaite constituer une solide base de données probantes en vue de promouvoir de nouvelles normes mondiales de test qui soient adaptées aux besoins cliniques concrets.

« La GMCS ne se limite pas à la simple accumulation de données de test issues de la pratique réelle », a déclaré le Dr Jong-Yoon Chun, chef de la direction et fondateur de Seegene. « Il s'agit de la première étude clinique mondiale de cette envergure menée dans le secteur, conçue pour rassembler des données scientifiques susceptibles d'ouvrir la voie à un nouveau paradigme diagnostique. »

« Chez Seegene, l'innovation ne s'arrête pas au développement de technologies de pointe », a ajouté le Dr Chun. « Notre objectif est de mettre à profit ces technologies avancées pour élaborer de nouvelles stratégies de test dans l'environnement mondial des soins de santé. En accumulant continuellement des données scientifiques, nous espérons proposer de meilleures options diagnostiques aux patients. »

Le Dr Chun a également mis l'accent sur la vision à long terme de l'entreprise, qui consiste à élargir à l'échelle mondiale l'accès à des tests de diagnostic de qualité.

« Tout le monde a le droit d'avoir accès à des tests diagnostiques de qualité, quel que soit son lieu de résidence », a-t-il poursuivi. « Des diagnostics plus complets et plus précis peuvent favoriser une prise de décision clinique plus précoce et mieux éclairée, et contribuer à réduire la propagation des maladies infectieuses. Grâce aux données cliniques issues de la pratique réelle générées par la GMCS, nous souhaitons soutenir des stratégies diagnostiques permettant aux patients du monde entier de bénéficier d'un haut niveau d'excellence diagnostique. »

Avertissement

La GMCS est une initiative visant à générer des données probantes et ne constitue ni un avis médical, ni une recommandation diagnostique, ni une allégation de performance relative à un produit spécifique.

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SOURCE Seegene

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