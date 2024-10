Seedlip lance un nouveau produit au Canada pour la première fois en plus de cinq ans

TORONTO, le 15 oct. 2024 /CNW/ - L'audacieuse marque de spiritueux sans alcool Seedlip lance aujourd'hui son tout nouveau produit aromatique, Notas de Agave, sur le marché canadien. Il s'agit du premier nouveau produit de la marque au Canada en plus de cinq ans, et il fait écho à la mission de Seedlip, qui consiste à encourager les consommateurs soucieux de leur santé à « faire changement » en créant des cocktails aux arômes d'agave haut de gamme.

Seedlip Notas de Agave (Groupe CNW/Seedlip)

Superbement composé d'arômes de figue de Barbarie, de lime et d'agave, Notas de Agave est agrémenté de nuances de vanille et d'agrumes avec une finale au goût de grains de poivre légèrement piquant. Alors que la tequila a connu la plus grande croissance dans les bars et les restaurants au Canada et aux États-Unis au cours de la dernière année1, Notas de Agave a été créé précisément pour répondre à la demande croissante de spiritueux sans alcool haut de gamme et de spiritueux au goût d'agave.

« Le marché des spiritueux sans alcool continue d'évoluer au Canada, où de nombreux consommateurs veulent avoir accès à des options raffinées et à un plus grand choix, confie Nadia Niccoli, directrice du marketing chez Diageo Canada. Nous sommes ravis d'ajouter Notas de Agave à la gamme de profils de saveurs uniques de Seedlip alors que nous continuons d'offrir aux Canadiens les spiritueux sans alcool haut de gamme qu'ils recherchent. »

La catégorie des spiritueux sans alcool prend de la vitesse et le lancement de Notas de Agave sur le marché canadien offre encore plus d'options aux consommateurs qui recherchent la modération à l'approche de la période des Fêtes et de la nouvelle année. Notas de Agave est encore plus délicieux lorsqu'il est mélangé à du soda club et à un soupçon de lime pour créer un fabuleux spritz aromatisé. Il peut également être utilisé pour préparer des versions sans alcool d'un paloma ou d'une margarita classique - le cocktail le plus consommé dans les bars et les restaurants canadiens.2

« Le spiritueux sans alcool Notas de Agave de Seedlip perpétue la tradition de la marque, qui consiste à repousser les limites de l'offre de produits sans alcool, ajoute Ben Branson, fondateur de Seedlip. Nous ne reculons devant rien pour offrir aux consommateurs de délicieux cocktails sans alcool haut de gamme sans sacrifier la qualité ni le goût. Notas de Agave permet de dynamiser les cocktails classiques, comme la margarita et le paloma, en donnant suite à notre mission qui consiste à changer la façon dont le monde boit grâce à des spiritueux sans alcool de très grande qualité. »

Ce nouveau produit est un incontournable pour les mixologues, les barmans amateurs et les hôtes attentionnés, puisqu'il permet d'offrir une expérience de spiritueux sans alcool haut de gamme incomparable. Le spiritueux sans alcool Notas de Agave de Seedlip sera offert à compter d'octobre 2024 au www.seedlipdrinks.com/fr-ca et auprès de détaillants sélectionnés au Canada.

COCKTAILS SIGNATURE

Margarita Seedlip

Ingrédients :

2 oz Seedlip Notas de Agave

1 c. à table de sirop d'agave

½ oz de jus de lime frais

Garniture : Givrage au sel et tranche de lime séchée.

Préparation : Remplir de glace un shaker à cocktail. Ajouter 2 oz de spiritueux sans alcool Notas de Agave, 1 c. à table de sirop d'agave et ½ oz de jus de lime fraîchement pressé. Bien agiter et filtrer dans un verre. Garnir de givrage au sel et d'écorce d'orange ou d'une tranche de lime séchée.

Paloma Seedlip

Ingrédients :

2 oz Seedlip Notas de Agave

1 oz de jus de pamplemousse frais

½ oz de jus de lime frais

½ oz de sirop simple

3 oz de soda club

Garniture : Écorce de pamplemousse

Verre : Verre highball

Préparation : Mettre tous les ingrédients dans un shaker à cocktail, sauf le soda club. Agiter et filtrer dans un verre highball. Ajouter le soda club et des glaçons. Garnir d'une écorce de pamplemousse.

Ranch Water Seedlip

Ingrédients :

2 oz Seedlip Notas de Agave

¼ oz de jus de lime frais

Soda club

Garniture : Tranche de lime séchée

Préparation : Remplir un verre de glaçons. Ajouter le spiritueux sans alcool Notas de Agave de Seedlip et ¼ oz de jus de lime frais. Ajouter du soda club. Garnir d'une tranche de lime séchée (facultatif).

Pour obtenir de plus amples renseignements et d'autres recettes, veuillez visiter le https://www.seedlipdrinks.com/fr-ca/recipes/.

À PROPOS DES SPIRITUEUX SANS ALCOOL SEEDLIP :

Seedlip a changé la scène sociale et réinventé la culture du cocktail lorsque son fondateur, Ben Branson, a mis en marché le premier spiritueux sans alcool de la marque en 2015. Aujourd'hui, Seedlip est une marque de spiritueux sans alcool de premier plan au Canada et aux États-Unis et est appréciée des consommateurs soucieux de leur santé dans plus de 20 pays partout dans le monde. Soigneusement confectionnés à partir d'ingrédients botaniques et d'épices de choix, les produits Seedlip offrent une expérience de cocktail savoureuse, raffinée et parfaitement équilibrée pour toutes les occasions. Les produits Seedlip ne constituent pas une solution de rechange au gin, à la vodka, à la tequila ou au rhum - ils représentent plutôt une nouvelle façon de boire en proposant des saveurs uniques et distinctes et en donnant une touche raffinée et mémorable aux moments importants. Ne contenant ni sucre ni calorie, les spiritueux sans alcool Seedlip offrent tout naturellement plus de goût, d'équilibre et de plaisir à la table.

_____________________



1 CGA par NIQ. Rapport de mesure dans les bars et les restaurants, août 2024.

2 CGA par NIQ. OPUS Canada, automne 2023.

