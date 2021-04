Une des cinq entreprises de sécurité connaissant la plus forte croissance au Canada ouvre l'un de ses plus grands bureaux dans la région de Toronto

Une entreprise s'engage à créer des milliers de nouveaux emplois dans la région de Toronto

TORONTO, 6 avril 2021 /CNW/ - Sécurité XGuard , le principal fournisseur de services de sécurité au Canada, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Toronto, en Ontario. Alors que l'importante clientèle de Sécurité XGuard au Canada continue de croître, l'entreprise établit avec le soutien d'employés talentueux de la région une présence spécialisée lui permettant de mieux servir ces clients et proposer ses services à d'autres entreprises ontariennes.

Le nouveau bureau sera dirigé par Emanuel Constantinescu, associé directeur, Ventes et développement des affaires. Emanuel et son équipe seront chargés d'appliquer la formule gagnante qui a mené à l'immense succès de XGuard au Québec et d'établir une empreinte solide dans la province la plus densément peuplée du pays.

« Tout comme nous l'avons fait au Québec, nous avons l'intention d'entamer notre expansion en Ontario en adoptant la même approche et en proposant les mêmes solutions pratiques et clés en main, jumelées à nos suivis et notre service à la clientèle exceptionnels, a déclaré Emanuel Constantinescu, associé directeur, Ventes et développement des affaires, Sécurité XGuard. Chaque entreprise qui conclut un contrat avec nous bénéficiera de l'expertise d'un gestionnaire présent sur place ainsi que de protocoles individuels adaptés à son profil unique. Grâce à son approche personnalisée, l'équipe de Sécurité XGuard dépasse toujours les attentes des clients. »

« En réponse aux changements provoqués par la pandémie de COVID-19, l'industrie de la sécurité passe de la protection des personnes et des biens à la création d'environnements plus sûrs, efficaces et intelligents, a déclaré Alexandre G. Fortin, PDG de Sécurité XGuard. Sécurité XGuard est à l'avant-garde de cette transformation. Nous fournissons aux organisations les services et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de leurs opérations. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 30 industries, nos employés offrent des services de stratégie et de consultation, ainsi que de technologie et de sécurité, au Québec et au Canada. Nous créons de la valeur et assurons un succès commun pour nos clients, nos actionnaires, nos partenaires et nos collectivités. »

