Sécurité publique - La Ville de Montréal octroie une aide financière exceptionnelle de 1,4 M$ aux arrondissements du nord-est pour contrer la violence et améliorer la qualité de vie

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce aujourd'hui un investissement exceptionnel de 1,4 M$ pour appuyer les arrondissements de Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard, ainsi que le quartier Saint-Michel. Ces sommes permettront de soutenir les organismes communautaires actifs sur le terrain afin que soient développés des projets visant à renforcer la sécurité urbaine et à améliorer la qualité de vie des populations de ces quartiers, aux prises avec des événements violents depuis quelques mois.

Les arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles recevront chacun 400 000 $. L'arrondissement de Saint-Léonard recevra 200 000 $, tout comme le quartier Saint-Michel. Une enveloppe supplémentaire de 200 000 $ sera dédiée à des initiatives inter-arrondissements qui permettront de favoriser le travail de concertation et de collaboration entre les arrondissements afin de contribuer à prévenir les événements violents. Ces investissements s'ajoutent au travail exceptionnel effectué par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) afin d'assurer la sécurité des Montréalaises et des Montréalais.

« Les incidents violents des derniers mois nous préoccupent au plus haut point et nous prenons la situation très au sérieux. Au cours des dernières semaines, je me suis rendue sur le terrain afin de rencontrer les acteurs du milieu et de comprendre les besoins. Les sommes que nous annonçons aujourd'hui permettront aux organismes communautaires des quatre secteurs de la ville les plus touchés par la recrudescence des événements violents d'intervenir rapidement auprès des jeunes et d'assurer leur sécurité. Leurs actions contribueront aussi à améliorer la qualité de vie dans les quartiers concernés, ce qui est une des clés pour lutter efficacement contre la violence. La Ville de Montréal et le SPVM font tout en leur pouvoir pour lutter contre la violence, mais nous avons besoin du soutien des gouvernements du Québec et du Canada pour combler tous les besoins qui s'expriment sur le terrain », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Montréal est reconnue pour sa qualité de vie et la sécurité qu'elle offre à sa population. Nous sommes déterminés à protéger ce caractère et continuerons de travailler avec nos partenaires pour y arriver. Nous devons redoubler d'efforts pour soutenir les organismes du milieu qui font un travail remarquable dans des conditions très difficiles. Nous sommes confiants que les sommes annoncées aujourd'hui soutiendront le travail terrain des organismes communautaires pour prévenir la violence et que le début des opérations de l'Escouade pour la lutte contre le trafic d'armes viendra renforcer la sécurité dans les quartiers du nord-est de Montréal, dont la population a trop souffert dernièrement », a souligné Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

Investissement exceptionnel de 1,4 M$

Montréal-Nord 400 000 $ Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 400 000 $ Saint-Léonard 200 000 $ Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 200 000 $ Initiatives inter-arrondissements 200 000 $

