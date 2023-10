Sécurité informatique des PME québécoises : Devolutions partage son analyse complète de cette année à l'occasion du mois de la cybersécurité, soulignant des défis persistants, mais aussi des progrès encourageants

LAVALTRIE, QC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Devolutions, leader dans le domaine de la sécurité informatique, est fière d'annoncer la sortie officielle de la deuxième édition de son rapport complet sur la sécurité informatique dans les petites et moyennes entreprises (PME) québécoises. Cette édition est spéciale, car il s'agit d'une étude comparative entre les PME du Québec et leurs homologues à l'international mettant ainsi en relief le rapport unique du Québec avec la cybersécurité.

Le Québec à la traîne, mais progrès importants

Le rapport révèle que les PME québécoises sont toujours en retard par rapport aux normes internationales en matière de sécurité informatique. Toutefois, nous observons une amélioration par rapport à l'année dernière. Les entreprises québécoises se procurent de plus en plus d'outils de protection, tels que l'authentification à deux facteurs et les audits de sécurité.

Quelques faits saillants du rapport :

Seulement 29 % des PME québécoises investissent le pourcentage recommandé de leur budget à la cybersécurité;

Bien que 94 % des entreprises au Québec soient préoccupées par la sécurité de leurs données, seulement 25 % d'entre elles se disent prêtes à répondre aux exigences de la loi 25;

12 % des entreprises québécoises disposent d'une solution PAM, contre 20 % à l'international.

Bien que la majorité des répondants dispose d'une équipe (interne ou externe) responsable de la cybersécurité, un répondant sur sept dit n'avoir aucune ressource dédiée à la cybersécurité, ni en interne ni en externe;

Malgré l'inquiétude généralisée au sujet de la cybersécurité, seulement 20 % des entreprises participantes qualifient d'excellent leur niveau de protection contre les cyberattaques.

Selon Martin Lemay, Chef de la sécurité chez Devolutions : « Nous sommes à l'ère du Far West numérique, où les menaces abondent. Les organisations doivent absolument développer une capacité de défense pour protéger leurs intérêts et toutes leurs parties prenantes contre des opportunités souvent prévisibles de cyberattaques. Que cette capacité soit développée en interne ou externalisée, l'expertise en cybersécurité est cruciale pour maintenir l'équilibre ».

Méthodologie

Le rapport est basé sur un sondage effectué auprès de 75 PME québécoises et 217 PME internationales auprès de professionnels des TI et décideurs provenant de PME québécoises entre mars et mai 2023. Cette recherche a été menée en collaboration avec l'AQT.

Télécharger le rapport

Nous invitons les entreprises, les médias et tous les acteurs concernés à télécharger ce rapport pour prendre connaissance des enjeux de sécurité informatique qui touchent de près les PME québécoises. Le rapport contient également des recommandations et des conseils d'experts pour aider les PME à améliorer leur posture de sécurité.

Pour en savoir plus et télécharger le rapport, visiter https://devolutions.net/fr/support/whitepapers/.

À propos de Devolutions

Fondée au Québec en 2010 et présente dans plus de 140 pays avec plus de 800 000 utilisateurs, Devolutions offre des solutions alliant productivité et sécurité pour les professionnels des technologies de l'information. Chez Devolutions, nous avons à cœur les intérêts de toutes les petites et moyennes entreprises (PME), sans exception. Un accompagnement personnalisé est offert à ces PME, pour les aider à optimiser leur sécurité contre les cyberattaques. Nous croyons qu'il est crucial de traiter les PME également. C'est pourquoi Devolutions s'efforce de combler les besoins et les de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur provenance.

SOURCE Devolutions inc.

Renseignements: Laurence Cadieux, [email protected], (514) 360-3686 poste 154