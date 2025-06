ITSec revient pour une 4e édition à Saint-Hyacinthe : le Québec face aux défis de la cybersécurité

Un rapport exclusif de Devolutions dévoilé en ouverture dresse un portrait préoccupant de la cybersécurité des PME québécoises face au reste du monde

SAINT-HYACINTHE, QC, le 3 juin 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui que s'ouvre ITSec 2025, l'événement incontournable en cybersécurité au Québec, qui réunit les professionnels de la sécurité informatique les 3 et 4 juin au Sheraton de Saint-Hyacinthe. Conférences d'experts, discussions franches, cas vécus et percées technologiques : tout y est pour permettre aux PME, aux spécialistes TI et aux décideurs d'y voir plus clair dans un monde numérique en perpétuelle évolution.

Plus de 500 participants sont attendus cette année, avec plus de 35 partenaires de l'industrie présents sur place, et une programmation riche de plus de 20 conférences sur deux jours. L'événement prend ainsi une ampleur jamais vue pour sa troisième édition, confirmant l'intérêt grandissant du milieu pour les enjeux de cybersécurité et d'intelligence artificielle.

Dès ce matin, ITSec 2025 s'ouvre avec une conférence phare de Francis Gosselin, économiste, consultant et chroniqueur reconnu, sur le thème : « Perspectives économiques : quelle place pour la technologie dans une période d'incertitude ». Une entrée en matière engageante pour deux jours riches en contenu et en réflexions.

Un portrait inédit - et troublant - de la cybersécurité au Québec

En primeur, lors du mot d'ouverture, Devolutions dévoile les résultats de son Portrait de la sécurité informatique chez les PME québécoises, réalisé cette année avec une comparaison directe aux données internationales. Le constat est clair : le Québec accuse un retard inquiétant.

Quelques faits saillants :

53 % des PME gèrent encore leurs accès privilégiés… avec Excel. Et 25 % n'ont aucun processus défini (vs 8 % à l'international).

des PME gèrent encore leurs accès privilégiés… avec Excel. Et n'ont défini (vs à l'international). 72 % des PME s'inquiètent des menaces internes, mais seulement 13 % ont un plan formel en place. 1 PME sur 5 ne révoque pas systématiquement les accès des employés quittant l'entreprise.

des PME s'inquiètent des menaces internes, mais seulement ont un plan formel en place. ne révoque pas systématiquement les accès des employés quittant l'entreprise. Concernant la Loi 25, 47 % se disent prêtes, mais 53 % restent dans le flou ou non conformes. Plus inquiétant encore : 41 % ne sont pas préoccupées par les sanctions, qui peuvent pourtant atteindre 25 M$ ou 4 % du chiffre d'affaires mondial.

Il y a toutefois une lueur d'espoir : 34 % des PME québécoises n'offrent toujours aucune formation en cybersécurité à leurs employés - un chiffre encore préoccupant, mais en amélioration. En 2023, c'était 50 %. Cela représente une progression de 16 points de pourcentage en un an, signe que la sensibilisation commence à porter ses fruits.



Ce rapport, dévoilé exclusivement à ITSec, met en lumière un écart préoccupant entre les PME québécoises et les meilleures pratiques à l'échelle mondiale, et servira de point de départ à plusieurs conférences et échanges clés pendant l'événement.

Pour télécharger une copie du rapport « Portrait de la sécurité informatique chez les PME québécoises en 2025 », visitez ce lien.

Des conférenciers de haut calibre au rendez-vous

L'équipe d'ITSec est fière d'accueillir des experts reconnus, dont :

Nicolas Bédard de Google, avec une conférence sur la sécurité des modèles d'IA générative : « De l'entra î nement à l'inf é rence : prot é ger les mod è les LLM contre les cybermenaces » .

avec une conférence sur la sécurité des modèles d'IA générative : . David-Alexandre Thibault St-Pierre et Miryama Abdulaziz de Microsoft , qui ouvriront la deuxième journée avec « Cybers é curit é à l 'è re de l ' IA g é n é rative : revue des tendances, des opportunit é s et des menaces » .

, qui ouvriront la deuxième journée avec . Daniel Marcotte , spécialiste en sécurité certifié, viendra clôturer l'événement avec une conférence immersive : « Transportez-vous au cœur d'une attaque cyber avec un rescapé ». Un témoignage rare et percutant à ne pas manquer.

Un événement pour apprendre, s'outiller… et se rassembler

Depuis 2021, ITSec s'impose comme un espace de rencontres, de formation et d'inspiration pour toute la communauté TI du Québec. Que vous soyez professionnel de la cybersécurité, gestionnaire de PME, ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur les enjeux numériques d'aujourd'hui, ITSec 2025 est l'occasion idéale pour élargir vos connaissances, découvrir des solutions concrètes, et échanger avec les leaders du secteur.

Tous les détails de l'événement et l'horaire complet sont disponibles sur www.it-sec.ca

À propos de Devolutions

Fondée au Québec en 2010, Devolutions offre des solutions TI qui allient sécurité et productivité, spécialement conçues pour les PME. Nos outils permettent de gérer efficacement les accès, les mots de passe et les connexions à distance, sans compromettre la performance des équipes.

Aujourd'hui, plus d'un million d'utilisateurs dans 140 pays font confiance à Devolutions pour renforcer leur cybersécurité tout en restant agiles et efficaces.

SOURCE Devolutions inc.

Relations médias : Laurence Cadieux, Chef d'équipe aux communications, (514) 360-3686 poste 154, [email protected]