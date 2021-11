Le budget 2022 soutient les priorités stratégiques et gèle la cotisation des membres

TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, l'organisme de règlementation de la profession enseignante en Ontario, a publié son budget 2022, qui prévoit le financement de nouveaux programmes pour la sécurité des élèves et l'amélioration des fonctions fondamentales de l'organisme, tout en maintenant la cotisation annuelle à 170 $.

«Nous entrons dans une nouvelle ère de protection accrue des élèves, d'amélioration de la gouvernance et de recentrage des priorités stratégiques, explique Paul Boniferro, superviseur de la transition de l'Ordre. Ce budget responsable consacre les ressources nécessaires pour accroitre la capacité de l'Ordre à remplir son mandat tout en maintenant la cotisation des membres parmi les plus basses de toutes les professions règlementées en Ontario.»

Le budget a été approuvé par M. Boniferro, qui agit à la place du conseil jusqu'à la fin de la période de transition vers une structure de gouvernance modernisée et simplifiée, le 1er février 2022.

Des améliorations à la sécurité des élèves

Les nouveaux programmes financés par le budget comprennent :

un programme obligatoire de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel pour les enseignantes et enseignants agréés de l' Ontario ;

; un financement étendu pour thérapie et consultations visant les élèves et les familles affectés par les mauvais traitements d'ordre sexuel infligés par un membre de l'Ordre;

la possibilité pour l'Ordre d'exiger des évaluations médicales dans le cadre d'une enquête afin de s'assurer que les cas examinés sont renvoyés au comité approprié.

«Soutenir le bienêtre des élèves est notre priorité absolue, affirme Derek Haime, EAO, registraire et chef de la direction de l'Ordre. Je remercie Paul Boniferro d'avoir fait preuve de ce même dévouement en proposant un budget réfléchi qui accroit la sécurité des élèves et améliore la transparence de nos opérations.»

Les nouveaux programmes s'accompagneront de mises à jour du tableau public et d'améliorations du processus disciplinaire qui permettront d'accélérer les audiences et de donner au public un portrait plus clair de leurs conclusions.

Maintien de la cotisation pendant trois années consécutives

La cotisation constitue la principale source de revenus de l'Ordre et finance toutes ses activités, y compris les programmes pour la sécurité des élèves, l'agrément de la formation initiale et des cours menant à une qualification additionnelle, les enquêtes et les audiences, ainsi que la prestation de services en français et en anglais.

La cotisation annuelle de l'Ordre est l'une des plus basses de toutes les professions règlementées en Ontario.

Un accent plus marqué sur les priorités stratégiques

En plus du lancement de nouveaux programmes et de l'amélioration continue des activités existantes, le budget prévoit des ressources supplémentaires pour poursuivre la mise en œuvre des priorités stratégiques de l'Ordre, à savoir :

renforcer l'imputabilité et la transparence envers le public en apportant des changements au processus de discipline pour mieux refléter les attentes du public et utiliser un langage simple afin d'améliorer la communication avec tous les publics;

en apportant des changements au processus de discipline pour mieux refléter les attentes du public et utiliser un langage simple afin d'améliorer la communication avec tous les publics; gérer les risques plus stratégiquement en sensibilisant davantage les enseignantes et enseignants agréés de l' Ontario aux activités de perfectionnement professionnel continu et en faisant en sorte que les réunions du conseil soient moins axées sur les enjeux opérationnels;

en sensibilisant davantage les enseignantes et enseignants agréés de l' aux activités de perfectionnement professionnel continu et en faisant en sorte que les réunions du conseil soient moins axées sur les enjeux opérationnels; améliorer l'engagement des partenaires en collaborant plus efficacement avec le gouvernement, les organismes constituants et les autres organismes de règlementation.

Ensemble, ces priorités stratégiques permettront à l'Ordre de continuer à mettre en œuvre les recommandations formulées dans l'examen sur sa gouvernance de 2018.

À propos de l'Ordre

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario délivre les autorisations d'enseigner, et régit et règlemente la profession enseignante dans l'intérêt public. Il fixe les normes d'exercice et de déontologie, mène des audiences disciplinaires et agrée les programmes de formation à l'enseignement pour plus de 232 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. L'Ordre est l'organisme d'autorèglementation qui compte le plus de membres au Canada.

