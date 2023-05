MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - Signalisation Kalitec, une entreprise familiale québécoise et un chef de file canadien dans la conception et la fabrication de produits de signalisation de haute performance, est fière de collaborer avec la Ville de Brossard pour réaliser un projet pilote des plus innovants pour la sécurité des piétons au Québec, notamment aux abords des zones scolaires. Le Feu de ralentissement éducatif (FredMC) sera donc mis à l'étude pour une période de 90 jours près de l'Académie Marie-Laurier sur l'avenue Stravinski.

La vitesse est l'une des principales causes d'accidents de la route. Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire de 15 % le nombre d'accidents annuellement. L'implantation du FredMC s'inscrit dans une réflexion globale avec d'autres mesures d'aménagement pour la réduction de la vitesse des véhicules.

« Ce type de système existe depuis une dizaine d'années en Europe et a été approuvé en août 2021 en France. Plusieurs pays l'utilisent, comme la France et le Portugal, et les impacts sont convaincants. Nous sommes fiers d'être le premier distributeur de cette technologie au Canada. Le projet pilote avec la Ville de Brossard permettra de recueillir des statistiques et d'éprouver son efficacité », précise Anthony Lapointe, copropriétaire et directeur des ventes de Signalisation Kalitec.

Une technologie prometteuse

FredMC détecte avec une très grande précision la vitesse du véhicule en temps réel grâce à la fréquence de retour d'une onde qui réfléchit sur le véhicule en mouvement. Feu intelligent tricolore, il affiche une lumière rouge en tout temps et passe au vert si le conducteur roule à une vitesse réglementaire.

« Les véhicules qui roulent à des vitesses non réglementaires près des écoles sont une problématique qui n'est pas propre à Brossard, ils sont fréquents partout au Québec. Il importe de réfléchir à des solutions innovantes pour enrayer cette problématique et sauver des vies, trop d'événements malheureux se sont produits et d'autres sont à éviter. Le projet pilote avec Signalisation Kalitec est prometteur et permettra de mettre à l'étude le feu de ralentissement éducatif afin de documenter son effet réel sur le respect des limites de vitesse. Nous espérons que plusieurs suivront notre exemple », ajoute Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

FredMC s'installe facilement et son coût de gestion est très abordable pour sécuriser les quartiers. Aucune excavation n'est nécessaire et la technologie fonctionne à l'énergie solaire. En complément de son rôle préventif, FredMC est un feu intelligent, c'est-à-dire connecté, qui enregistre les statistiques sur la nature du trafic ciblé, ce qui permet de mesurer son impact sur le comportement des automobilistes en temps réel en plus de pouvoir être contrôlée à distance grâce à son application mobile.

À propos de Signalisation Kalitec

Entreprise familiale québécoise fondée en 1988 à Laval, Signalisation Kalitec est un chef de file canadien dans la conception et la fabrication de signalisations de haute performance dont le portefeuille de solutions vise l'amélioration de la sécurité routière et de la mobilité urbaine. En plus de réaliser plus de 1000 projets annuellement, l'entreprise propose des solutions clés pour objectif d'améliorer la sécurité routière et la mobilité, tant pour les citoyens que pour le transport de marchandises. Leurs solutions sont compatibles avec Dynamik, un système de transport intelligent (STI) unique sur le marché. Pour en savoir davantage : www.kalitec.com.

