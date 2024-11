Sécurité des personnes aînées - Financement de 3 000 000 $ à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec pour soutenir son service d'appels automatisés

QUÉBEC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, a annoncé aujourd'hui qu'un soutien financier total de 3 000 000 $ est accordé à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec pour les cinq prochaines années.

Ce financement, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental 2024-2029 La fierté de vieillir, vise à maintenir et à bonifier le déploiement de SécuriCAB, qui est un service national d'appels pour assurer la sécurité des personnes aînées à domicile, partout au Québec. Ce service d'appels automatisés sans frais permet, en cas de non-réponse d'une personne aînée abonnée, d'entreprendre des vérifications sur sa sécurité avec la collaboration de répondants désignés ou d'un organisme de la communauté et, le cas échéant, de solliciter l'intervention du service de police local.

Notons que depuis son lancement à l'été 2022, SécuriCAB a permis de réaliser 53 sauvetages parmi les 1 189 personnes aînées isolées abonnées au service. Ces démarches importantes ont pu être réalisées grâce à la collaboration des 86 centres d'action bénévole partenaires dans l'offre de ce service.

Citations :

« Je suis très fière que nous apportions ce soutien financier à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, qui fait un travail extraordinaire sur le terrain. Il est important de continuer de soutenir le déploiement de SécuriCAB pour nous assurer de la sécurité de toutes les personnes aînées qui vivent à domicile. C'est une dimension essentielle du virage majeur en soutien à domicile que nous mettons en place. Les centres d'action bénévole sont des partenaires pour nos équipes du réseau. Un tel financement permettra d'offrir un service complémentaire auprès de milliers de personnes aînées. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Les Centres d'action bénévole du Québec, membres de la Fédération, sont des acteurs de premier plan dans le soutien à domicile des personnes aînées. Ils offrent depuis longtemps, grâce à l'implication de milliers de bénévoles, une multitude de services répondant aux besoins variés de ces personnes. Et SécuriCAB vient s'ajouter à ces services. Ils favorisent la participation sociale et le maintien à domicile dans la dignité, et ce, le plus longtemps possible. Ce soutien financier vient pérenniser le programme ainsi que son continuel déploiement. C'est une aide financière qui contribue à renforcer les actions de nos membres ayant toujours à cœur la qualité de vie et la sécurité des personnes aînées. »

Patrick Thibert, président du conseil d'administration de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec

Faits saillants :

Le projet de service d'appels automatisés pour les personnes aînées est conjointement mis en œuvre, depuis l'été 2022, par le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui est responsable du suivi, et la Fédération des centres d'action bénévole du Québec désignée pour sa mise en œuvre.

Le service d'appels automatisés est offert gratuitement, 365 jours par année, aux citoyennes et citoyens aînés désirant y adhérer, peu importe leur lieu de résidence au Québec. Il fait partie d'un continuum de mesures pour accompagner les personnes aînées en situation de vulnérabilité.

Rappelons que la Fédération des centres d'action bénévole du Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe 120 centres d'action bénévole présents presque partout au Québec. Sa mission est de mobiliser, soutenir et représenter les centres d'action bénévole afin de stimuler la promotion, la reconnaissance et le développement des différentes pratiques de l'action bénévole au sein de la collectivité.

Précisons que le plan d'action gouvernemental 2024-2029, La fierté de vieillir, est issu de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec, et a été lancé le 31 mai dernier dans le cadre de l'événement La fierté de vieillir.

