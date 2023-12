Sécurité de l'information - Le gouvernement du Québec agit pour la protection des infrastructures et des systèmes gouvernementaux

QUÉBEC, le 22 déc. 2023 /CNW/ - Dans la foulée de la récente adoption du projet de loi no 38, Loi modifiant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement et d'autres dispositions législatives, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique annonce aujourd'hui de nouvelles exigences en matière de sécurité de l'information. Ces dernières sont applicables aux ministères et organismes publics au regard de leurs actifs informationnels.

Avec ces nouvelles exigences, le gouvernement vise notamment à mieux encadrer l'installation et l'utilisation de certains équipements qui posent un risque pour la sécurité des infrastructures et des systèmes gouvernementaux.

Tous les organismes publics devront dorénavant effectuer une évaluation des risques en fonction de l'utilisation qui est faite des équipements de vidéosurveillance et de télécommunication fabriqués par les sociétés suivantes, incluant celles qui y sont liées :

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.;

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

De plus, tout équipement acquis après le 21 décembre 2023 et visé par ces nouvelles exigences ne pourra être installé ou utilisé par un organisme public.

Rappelons que les organismes publics concernés par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement doivent respecter les dispositions de cette loi. Ils sont également responsables des ressources informationnelles et de l'information qu'ils détiennent ainsi que de leurs décisions en matière d'acquisitions, incluant les processus contractuels y afférents.

« Comme ministre de la Cybersécurité et du Numérique, j'assume pleinement le leadership de la cybersécurité de l'administration publique. La sécurité de l'information des ministères et organismes publics du gouvernement du Québec doit être une priorité absolue et c'est en ce sens qu'on pose un geste concret aujourd'hui avec l'émission de ces nouvelles exigences. Je tiens aussi à préciser que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique n'hésitera pas à mettre en place des mesures supplémentaires si cela s'avère nécessaire. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

