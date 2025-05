Sécurité dans les établissements de détention du Québec - Statistiques de janvier à mars 2025

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique (MSP) annonce la publication sur Québec.ca des statistiques trimestrielles relatives aux événements liés aux drones, aux saisies de téléphones cellulaires en établissement de détention et aux bracelets antirapprochements pour les mois de janvier à mars 2025.

Voici un sommaire des données pour la période visée dans l'ensemble des établissements de détention au Québec :

Grâce aux moyens de détection et à la vigilance des agents, 274 drones ont été observés et 195 transportaient un colis;

134 colis ont été saisis sur 195 observés, ce qui représente un taux de récupération de 69 %;

Ce sont 896 téléphones cellulaires qui ont été saisis à la suite de fouilles, d'enquêtes ou d'interceptions par les agents et agentes des services correctionnels.

Ce partage d'information vise à mieux informer le public des actions déployées à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pour assurer la sécurité des Québécois et des Québécoises. Cela confirme d'ailleurs l'engagement des services correctionnels du Québec dans la lutte contre la contrebande dans le réseau correctionnel.

Statistiques sur les événements liés à un drone en établissements de détention

Réseau

correctionnel Observation

d'un drone Livraison

d'un colis Saisie du

colis % de

récupération Réseau

correctionnel de

Montréal (RCM) 135 99 83 84 % Réseau

correctionnel de

l'Est-du-Québec

(RCE) 115 77 37 48 % Réseau

correctionnel de

l'Ouest-du-Québec

(RCO) 24 19 14 74 % Total 274 195 134 69 %

Données sur les saisies de téléphones cellulaires en établissements de détention

Réseau correctionnel Nombre de saisies

de cellulaires Pourcentage relatif aux

autres réseaux Réseau correctionnel de

Montréal (RCM) 751 84 % Réseau correctionnel de

l'Est-du-Québec (RCE) 120 13 % Réseau correctionnel de

l'Ouest-du-Québec (RCO) 25 3 % Total 896 100 %

Statistiques sur les bracelets antirapprochements (BAR) au 31 mars 2025*

Nombre de BAR imposés Nombre d'interventions

policières (tous motifs confondus) Nombre d'incarcérations suivant

le non-respect d'une condition

liée au BAR** 953 2 804 86

* Depuis le lancement de la mesure en mai 2022. ** Ex. :Rapprochement avec la personne victime, franchissement d'une zone interdite, déchargement du bracelet ou manipulation de la sangle.

Citation :

« Les services correctionnels diffusent des statistiques sur leur réalité afin de mieux informer le public quant aux actions déployées à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pour assurer la sécurité des Québécois et des Québécoises. Dans un souci de transparence, nos statistiques trimestrielles, accessibles à tous sur Québec.ca, brossent un portrait de la situation, mais aussi des réalisations de personnel correctionnel relativement aux événements liés aux drones et aux saisies de cellulaires ainsi qu'au regard du bracelet antirapprochement. »

Line Fortin, sous-ministre associée au Sous-ministériat des services correctionnels, ministère de la Sécurité publique

